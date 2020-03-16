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16 марта 22:30
16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции 16 мар 18:15 В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет 16 мар 18:11 Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна" 16 мар 18:08 Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу» 16 мар 18:05 Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков 16 мар 18:02 В Нолинском районе на реке Воя лёд ушёл на месяц раньше срока 16 мар 18:00 В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы 16 мар 15:10 В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой 16 мар 15:08 Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания 16 мар 12:43 В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»
В Кирово-Чепецке закрыт для движения понтонный мост через Чепцу

В Кирово-Чепецке закрыт для движения понтонный мост через Чепцу

Сегодня, 12:36
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В Кирово-Чепецке закрыт для движения понтонный мост через Чепцу


В Кирово-Чепецке закрыт для движения понтонный мост через Чепцу. Для обеспечения жителей Каринторфа продовольствием, предметами первой необходимости и медикаментами были сформированы запасы.

Медсанчасть-52 направила в микрорайон для постоянного дежурства карету скорой помощи. Ситуация осложняется тем, что собственник узкоколейки, которая в половодье - единственный путь в Каринторф - заявил о прекращении перевозок с 1 апреля. Чтобы защитить интересы жителей, администрация города рассматривает альтернативные варианты транспортного сообщения: переправу через реку на плавсредствах и оборудование железнодорожного моста для движения пешеходов.
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