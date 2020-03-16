В Кирово-Чепецке закрыт для движения понтонный мост через Чепцу. Для обеспечения жителей Каринторфа продовольствием, предметами первой необходимости и медикаментами были сформированы запасы.Медсанчасть-52 направила в микрорайон для постоянного дежурства карету скорой помощи. Ситуация осложняется тем, что собственник узкоколейки, которая в половодье - единственный путь в Каринторф - заявил о прекращении перевозок с 1 апреля. Чтобы защитить интересы жителей, администрация города рассматривает альтернативные варианты транспортного сообщения: переправу через реку на плавсредствах и оборудование железнодорожного моста для движения пешеходов.