Сотрудники уголовно-исполнительной системы России отметили свой профессиональный праздник. В Кирове прошло торжественное мероприятие с вручением новых званий, дипломов и медалей.
Главный энергетик, начальник отдела капитального строительства, заместитель начальника управления УФСИН, и не только, всего в уголовно-исполнительной системе Виктор Кунстман проработал 25 лет. И даже после выхода на пенсию, он продолжает трудится в федеральной структуре УФСИН, занимается обеспечением осужденных товарами первой необходимости, продуктами питания.
ВИКТОР КУНСТМАН, ВЕТЕРАН УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я в общем-то занимался не охраной, не оперативными делами, больше то занимался хозяйственной частью, работой, строительством, ремонтами всевозможными».
То, что Виктор Кунстман выберет именно такой путь, никто и не мог подумать, ведь его родители немцы Поволжья, с Энгельса в военные годы во время переселения они попали в Кировскую область в поселок Лесной. Оба были творческими личностями, папа закончил казанскую консерваторию и был художественным руководителем в доме культуры поселка, мама профессиональная актриса, преподавала в детском театре. Виктор Константинович же в детстве увлекался спортом, а после армии закончив Кировский политехнический институт по специальности инженер электрик, и вовсе пошел работать в уголовно-исполнительную систему, и не разу не пожалел об этом.
ВИКТОР КУНСТМАН, ВЕТЕРАН УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я вот честно достойно служил, брал на себя много, может быть не все получалось, но вы знаете, на работу ноги сами несли, было приятно, получал удовольствие от этого, мне нравилась эта работа».
Сегодня Виктор Константинович и его коллеги отмечают свой профессиональный праздник - день работника уголовно-исполнительной системы России.
Ежегодно 12 марта отмечается День работника уголовно-исполнительной системы, установленный Указом Президента России в 2010 году. Дата учреждения праздника выбрана не случайно, 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании Главного тюремного управления, которое положило начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уважаемые сотрудники, уважаемые коллеги, всех вас с праздником тем, кто служит, тем. кто уже перешел в ветеранский корпус, всем здоровья, карьерного роста, неуклонного повышения денежного довольствия, пенсионного обеспечения».
Уголовная система в Кировской области - это более 5 тысяч сотрудников и работников, обеспечивающих разноплановую многофункциональную деятельность системы. Сотрудники несут службу в 15 исправительных учреждениях и 2 следственных изоляторах. В 2019 в учреждениях Кировской области привлечено к оплачиваемому труду около 5 тысяч осужденных. В рамках праздничного мероприятия для гостей прошла традиционная выставка изделий, выпускаемых исправительными учреждениями Кировской области.
ОЛЬГА ДАНИЛОВА, ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА ОТДЕЛА ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Продукция обновляется на выставке, каждый год у нас образцы более интересные, более красивые. На данной выставке мы представили плетеную мебель, корпусную мебель, сувенирную продукцию и форменное обмундирование».
Этот день признания заслуг многих поколений работников уголовно-исполнительной системы в деле борьбы с преступностью и укрепления порядка, сегодня в их честь праздничный концерт и долгожданные награды. Новые звания, медали, дипломы и грамоты вручили отличившимся сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы Кировской области.