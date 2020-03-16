Сотрудники уголовно-исполнительной системы России отметили свой профессиональный праздник. В Кирове прошло торжественное мероприятие с вручением новых званий, дипломов и медалей.Главный энергетик, начальник отдела капитального строительства, заместитель начальника управления УФСИН, и не только, всего в уголовно-исполнительной системе Виктор Кунстман проработал 25 лет. И даже после выхода на пенсию, он продолжает трудится в федеральной структуре УФСИН, занимается обеспечением осужденных товарами первой необходимости, продуктами питания.То, что Виктор Кунстман выберет именно такой путь, никто и не мог подумать, ведь его родители немцы Поволжья, с Энгельса в военные годы во время переселения они попали в Кировскую область в поселок Лесной. Оба были творческими личностями, папа закончил казанскую консерваторию и был художественным руководителем в доме культуры поселка, мама профессиональная актриса, преподавала в детском театре. Виктор Константинович же в детстве увлекался спортом, а после армии закончив Кировский политехнический институт по специальности инженер электрик, и вовсе пошел работать в уголовно-исполнительную систему, и не разу не пожалел об этом.Сегодня Виктор Константинович и его коллеги отмечают свой профессиональный праздник - день работника уголовно-исполнительной системы России.Ежегодно 12 марта отмечается День работника уголовно-исполнительной системы, установленный Указом Президента России в 2010 году. Дата учреждения праздника выбрана не случайно, 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании Главного тюремного управления, которое положило начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.Уголовная система в Кировской области - это более 5 тысяч сотрудников и работников, обеспечивающих разноплановую многофункциональную деятельность системы. Сотрудники несут службу в 15 исправительных учреждениях и 2 следственных изоляторах. В 2019 в учреждениях Кировской области привлечено к оплачиваемому труду около 5 тысяч осужденных. В рамках праздничного мероприятия для гостей прошла традиционная выставка изделий, выпускаемых исправительными учреждениями Кировской области.Этот день признания заслуг многих поколений работников уголовно-исполнительной системы в деле борьбы с преступностью и укрепления порядка, сегодня в их честь праздничный концерт и долгожданные награды. Новые звания, медали, дипломы и грамоты вручили отличившимся сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы Кировской области.