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16 марта 22:31
16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции 16 мар 18:15 В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет 16 мар 18:11 Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна" 16 мар 18:08 Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу» 16 мар 18:05 Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков 16 мар 18:02 В Нолинском районе на реке Воя лёд ушёл на месяц раньше срока 16 мар 18:00 В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы 16 мар 15:10 В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой 16 мар 15:08 Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания 16 мар 12:43 В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»
Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания

Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания

Сегодня, 15:08
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Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания


Сегодня в Кирове кандидаты на должность главы администрации города прошли часть конкурсных испытаний. Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков выполнили тесты на знание российского законодательства.

Ожидалось, что кандидаты на должность сити-менеджера сразу пройдут и собеседование. Но его пришлось перенести, поскольку половина членов конкурсной комиссии не явились на конкурс. Напомним, что по итогам конкурсных процедур кандидатура претендента, набравшего наибольшее количество баллов, будет вынесена на обсуждение городской думы, которая и выберет главу администрации города. Теперь же 25 марта депутатам предстоит принять только решение о назначении даты нового конкурса.
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