Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания

Сегодня в Кирове кандидаты на должность главы администрации города прошли часть конкурсных испытаний. Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков выполнили тесты на знание российского законодательства.Ожидалось, что кандидаты на должность сити-менеджера сразу пройдут и собеседование. Но его пришлось перенести, поскольку половина членов конкурсной комиссии не явились на конкурс. Напомним, что по итогам конкурсных процедур кандидатура претендента, набравшего наибольшее количество баллов, будет вынесена на обсуждение городской думы, которая и выберет главу администрации города. Теперь же 25 марта депутатам предстоит принять только решение о назначении даты нового конкурса.