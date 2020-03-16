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16 марта 22:31
16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции 16 мар 18:15 В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет 16 мар 18:11 Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна" 16 мар 18:08 Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу» 16 мар 18:05 Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков 16 мар 18:02 В Нолинском районе на реке Воя лёд ушёл на месяц раньше срока 16 мар 18:00 В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы 16 мар 15:10 В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой 16 мар 15:08 Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания 16 мар 12:43 В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»
Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу»

Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу»

Сегодня, 18:08
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Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу»


Сегодня вечером любители астрономии смогут понаблюдать за запуском космической ракеты. В 21:23 с космодрома "Плесецк" запланирован запуск ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" на борту.

Если конденсационный след от ракеты подсветит Солнце, находящееся под горизонтом, то можно  будет увидеть так называемую "медузу". В Кировской области наблюдать пролёт ракеты нужно от северо-запада и до северо-востока. Необходимо, чтобы северная часть горизонта была открыта. Запуск будет прекрасно видим невооружённым глазом, кроме того, по прогнозу, вечером и ночью будет ясная погода.
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