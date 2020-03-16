Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу»

Сегодня вечером любители астрономии смогут понаблюдать за запуском космической ракеты. В 21:23 с космодрома "Плесецк" запланирован запуск ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" на борту.Если конденсационный след от ракеты подсветит Солнце, находящееся под горизонтом, то можно будет увидеть так называемую "медузу". В Кировской области наблюдать пролёт ракеты нужно от северо-запада и до северо-востока. Необходимо, чтобы северная часть горизонта была открыта. Запуск будет прекрасно видим невооружённым глазом, кроме того, по прогнозу, вечером и ночью будет ясная погода.