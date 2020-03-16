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17 мар 17:30 Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса 17 мар 15:22 Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка" 17 мар 15:19 В Кирове полицейские устанавливают личности причастных к краже товара из магазина 17 мар 12:11 Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир» 17 мар 12:10 Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове 17 мар 11:26 Кировские штангисты выявили сильнейших. 17 мар 10:56 Активисты выразили свое отношение к строительству комплекса по сортировке ТКО в Лубягино 17 мар 10:53 Жители Советского района из-за раннего половодья остались без переправы 17 мар 10:50 В Кирове усилены меры профилактики коронавируса в общественном транспорте 16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции
В Кирове усилены меры профилактики коронавируса в общественном транспорте

В Кирове усилены меры профилактики коронавируса в общественном транспорте

Сегодня, 10:50
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В Кирове усилены меры профилактики коронавируса в общественном транспорте


В городе усиливают меры профилактики не только в общественных местах ожидания, но и транспорте. Все экипажи автобусов и троллейбусов получили необходимые инструкции по проведению профилактической работы. Во всех салонах имеются средства дезинфекции. Она осуществляется после каждого рейса. Влажную уборку в салоне начинают на конечной остановке.

- Обязательно у сидения протираем ручки, здесь все протираем, стекла протираем.

В Кировском автотранспортном предприятии отмечают, что сейчас процесс дезинфекции на особом контроле. Усиленные меры профилактики будут действовать до тех пор, пока ситуацию с заболеваемостью ОРВИ нельзя будет назвать благоприятной.
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