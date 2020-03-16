В Кирове усилены меры профилактики коронавируса в общественном транспорте

В городе усиливают меры профилактики не только в общественных местах ожидания, но и транспорте. Все экипажи автобусов и троллейбусов получили необходимые инструкции по проведению профилактической работы. Во всех салонах имеются средства дезинфекции. Она осуществляется после каждого рейса. Влажную уборку в салоне начинают на конечной остановке.В Кировском автотранспортном предприятии отмечают, что сейчас процесс дезинфекции на особом контроле. Усиленные меры профилактики будут действовать до тех пор, пока ситуацию с заболеваемостью ОРВИ нельзя будет назвать благоприятной.