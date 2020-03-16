Жители Советского района из-за раннего половодья остались без переправы

Снова остались без моста. Переправу через реку Немду в Советском районе пришлось разобрать из-за раннего половодья.
Снова на лодке. Только так можно пересечь Немду и попасть в Советск. Там за рекой несколько населенных пунктов, в них проживают около тысячи человек, есть крупное сельхозпредприятие. В ноябре прошлого года из-за природной аномалии переправа была почти затоплена. Ее пришлось разобрать. Весной та же история. Вода поднимается, мост оставлять нельзя.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Обычно половодье наступает в середине апреля. Но в этом году вода пришла на месяц раньше. Разбирать мост пришлось в срочном порядке. 12-го числа переправа уже была разобрана».
Переправа была возведена в 2018-м году. Во время половодья, если оставить все как есть, ее просто смоет. Подрядчику пришлось поспешить, чтобы предотвратить негативный сценарий.
АНДРЕЙ ПОДУЗОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Вода была очень высоко и постепенно поднималась. Пришлось работать в две смены. В 12 часов ночи закончили, в шесть утра начали опять. До обеда следующих суток разобрали».
Подобную "процедуру" переправа проходит каждый год. Доски и сваи увезли на склад. Глава Советского района заверил, что жители заречной части обеспечены всем необходимым. Этот мост - не единственный путь к населенным пунктом за Немдой. Правда придется делать большой крюк.
СЕРГЕЙ ГАЛКИН, ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
«Есть объездная дорога, по которой жители могут спокойно доехать, 40 километров. Асфальт. "Продукты" магазин работает. Медпункт работает, отрезанности не существует».
Восстанавливать переправу планируют после того, как паводок закончится. А пока, жителям заречных населенных пунктов, приходится пользоваться услугами моторной лодки. В день на ней проезжают туда и обратно около полусотни человек. Несмотря на то, что подобная ситуация не в новинку, жители мириться с ней не желают. Они уже не первый год требуют построить капитальный мост.