Жители Советского района из-за раннего половодья остались без переправы

Снова остались без моста. Переправу через реку Немду в Советском районе пришлось разобрать из-за раннего половодья.Снова на лодке. Только так можно пересечь Немду и попасть в Советск. Там за рекой несколько населенных пунктов, в них проживают около тысячи человек, есть крупное сельхозпредприятие. В ноябре прошлого года из-за природной аномалии переправа была почти затоплена. Ее пришлось разобрать. Весной та же история. Вода поднимается, мост оставлять нельзя.Переправа была возведена в 2018-м году. Во время половодья, если оставить все как есть, ее просто смоет. Подрядчику пришлось поспешить, чтобы предотвратить негативный сценарий.Подобную "процедуру" переправа проходит каждый год. Доски и сваи увезли на склад. Глава Советского района заверил, что жители заречной части обеспечены всем необходимым. Этот мост - не единственный путь к населенным пунктом за Немдой. Правда придется делать большой крюк.Восстанавливать переправу планируют после того, как паводок закончится. А пока, жителям заречных населенных пунктов, приходится пользоваться услугами моторной лодки. В день на ней проезжают туда и обратно около полусотни человек. Несмотря на то, что подобная ситуация не в новинку, жители мириться с ней не желают. Они уже не первый год требуют построить капитальный мост.