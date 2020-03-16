Активисты выразили свое отношение к строительству комплекса по сортировке ТКО в Лубягино

Свое отношение к возможному строительству комплекса по сортировке ТКО в Лубягино выразили общественные активисты - экологи. Как идет диалог между сторонниками и противниками переработки мусора?
На сегодняшней конференции, которую создали активисты из инициативной группы Лубягино, прозвучали аргументы против строительства полигона. По мнению общественников, место, где предполагается разместить комплекс по сортировке ТКО, выбрано неудачно.
ОЛЬГА СВЕТЛОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ "ЛУБЯГИНО":
«Мы против строительства мусорного полигона вблизи населенных пунктов и вблизи Лубягино, но мы готовы всячески способствовать решению мусорной проблемы региона».
Также активисты сетовали на отсутствие конструктивного диалога с руководством министерства охраны окружающей среды. Чиновники с этим не согласны.
ОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На те вопросы, которые нам задают, мы отвечаем, активно общаемся через соцсети, пишем в Лубягино-Ньюс. Встречаемся в Общественной Палате, у нас в министерстве. У нас идет диалог».
При всех разногласиях, участники спора едины во мнении, что сортировать мусор в Кировской области надо и делать это нужно только в рамках закона. Разногласия вызывает выбор места для полигона ТКО. Сегодня на дискуссию пришли и ветераны кировского экологического движения. Они ратуют за раздельный сбор мусора уже больше 10 лет.
ГРИГОРИЙ ПОСКРЕБЫШЕВ, КООРДИНАТОР НКО "ЧИСТО ВЯТКА":
«Я считаю, что вставлять палки в колеса нельзя, потому что это прогресс. В Европе это есть, в больших городах России это уже есть, мы должны приближаться к цивилизации, чем раньше, тем лучше».
На сегодняшний день по поручению губернатора идет рассмотрение альтернативных площадок для строительства мусороперерабатывающего комплекса, который был бы расположен дальше от густонаселенных городских микрорайонов.