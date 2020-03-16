Активисты выразили свое отношение к строительству комплекса по сортировке ТКО в Лубягино

Свое отношение к возможному строительству комплекса по сортировке ТКО в Лубягино выразили общественные активисты - экологи. Как идет диалог между сторонниками и противниками переработки мусора?На сегодняшней конференции, которую создали активисты из инициативной группы Лубягино, прозвучали аргументы против строительства полигона. По мнению общественников, место, где предполагается разместить комплекс по сортировке ТКО, выбрано неудачно.Также активисты сетовали на отсутствие конструктивного диалога с руководством министерства охраны окружающей среды. Чиновники с этим не согласны.При всех разногласиях, участники спора едины во мнении, что сортировать мусор в Кировской области надо и делать это нужно только в рамках закона. Разногласия вызывает выбор места для полигона ТКО. Сегодня на дискуссию пришли и ветераны кировского экологического движения. Они ратуют за раздельный сбор мусора уже больше 10 лет.На сегодняшний день по поручению губернатора идет рассмотрение альтернативных площадок для строительства мусороперерабатывающего комплекса, который был бы расположен дальше от густонаселенных городских микрорайонов.