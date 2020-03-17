Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове

В Кирове уже состоялись торги по определению организаций на выполнение работ по ремонту улиц в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".Самым протяженным участком дороги, где будет обновлено дорожное покрытие, станет улица Дзержинского - от Луганской до транспортной развязки в слободе Гнусино. Длина участка составит 8 километров 750 метров.Производственная тоже будет отремонтирована - протяженность составит 5 километров. Дорога будет обновлена от улицы Московской до разворотного кольца Советского тракта. Всего составлено два контракта - первый на 29 объектов, второй - на 20. Что касается тротуаров - то их ремонт в этом году будет производиться сразу по двум федеральным проектам. Будет обустроено 43 пешеходные зоны, срок проведения работ - с апреля по сентябрь.Ну а пока кировчане вновь и вновь ведут неравную борьбу с ямами и канавами. Проблема приобретает глобальные масштабы - страдают как горожане, жители близлежащих населенных пунктов, так и те, кто ездит по межгороду. Сейчас вода временно ушла - и наконец виден реальный размер бедствия.