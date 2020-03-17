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17 мар 17:31 В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии 17 мар 17:30 Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса 17 мар 15:22 Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка" 17 мар 15:19 В Кирове полицейские устанавливают личности причастных к краже товара из магазина 17 мар 12:11 Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир» 17 мар 12:10 Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове 17 мар 11:26 Кировские штангисты выявили сильнейших. 17 мар 10:56 Активисты выразили свое отношение к строительству комплекса по сортировке ТКО в Лубягино 17 мар 10:53 Жители Советского района из-за раннего половодья остались без переправы 17 мар 10:50 В Кирове усилены меры профилактики коронавируса в общественном транспорте
Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове

Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове

Сегодня, 12:10
227
Альбина Самигуллина
Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове


В Кирове уже состоялись торги по определению организаций на выполнение работ по ремонту улиц в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Борьба с бездорожьем в Кирове и области уже много лет идёт с переменным успехом. Дороги ремонтируют, но асфальт упорно не желает оставаться на дорогах и тает вместе со снегом. И этим природным явлением уже давно должны были заинтересоваться правоохранительные органы».

Самым протяженным участком дороги, где будет обновлено дорожное покрытие, станет улица Дзержинского - от Луганской до транспортной развязки  в слободе Гнусино. Длина участка составит 8 километров 750 метров.

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На улице Производственной с наличием асфальта большие проблемы. Несмотря на то, что ремонтные работы здесь проходили ещё в прошлом году, дорога здесь не в самом лучшем состоянии».

Производственная тоже будет отремонтирована - протяженность составит 5 километров. Дорога будет обновлена от улицы Московской до разворотного кольца Советского тракта. Всего составлено два контракта - первый на 29 объектов, второй - на 20. Что касается тротуаров - то их ремонт в этом году будет производиться сразу по двум федеральным проектам. Будет обустроено 43 пешеходные зоны, срок проведения работ - с апреля по сентябрь.

Ну а пока кировчане вновь и вновь ведут неравную борьбу с ямами и канавами. Проблема приобретает глобальные масштабы - страдают как горожане, жители близлежащих населенных пунктов, так и те, кто ездит по межгороду. Сейчас вода временно ушла - и наконец виден реальный размер бедствия.
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