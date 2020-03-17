Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка"

Кружевницы из Советска в очередной раз удивили своим мастерством. Студентки техникума промышленности и народных промыслов приняли участие в межрегиональном конкурсе "Зимняя сказка" в городе Великий Устюг и стали победительницами.Елена Русакова ловко перекидывает палочки из одной руки в другую. Так создаются знаменитые кукарские кружева. Елена закончила мединститут, но получив высшее образование поняла, что ее призвание - создавать узоры. Кировчанка отправилась из областного центра в Советск, чтобы стать настоящим мастером кружевоплетения. Недавно Елене удалось проверить свои навыки в условиях жесткой конкуренции.Практическое задание заключалось в том, чтобы сплести цветок. Причем не привычной техникой, необходимо было создать украшение в технике вологодского кружева. Несмотря на то, что Елена - студентка, ей удалось одержать уверенную победу в категории "профессионалы". Всего в конкурсе "Зимняя сказка" участвовали 25-ть мастериц кружевоплетения из разных регионов. Еще одна студентка из Советска - Светлана Окулова, также показала хороший результат.Всего вятские мастерицы на "Зимней сказке" завоевали шесть дипломов. И это при том, что кировская делегация столкнулась с неожиданной трудностью.И даже работая с непривычным материалом, вятские мастерицы смогли в очередной раз доказать, что они одни из лучших кружевниц в России.