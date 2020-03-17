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Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка"

Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка"

Сегодня, 15:22
111
Артем Макаров
Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса


Кружевницы из Советска в очередной раз удивили своим мастерством. Студентки техникума промышленности и народных промыслов приняли участие в межрегиональном конкурсе "Зимняя сказка" в городе Великий Устюг и стали победительницами.

Елена Русакова ловко перекидывает палочки из одной руки в другую. Так создаются знаменитые кукарские кружева. Елена закончила мединститут, но получив высшее образование поняла, что ее призвание - создавать узоры. Кировчанка отправилась из областного центра в Советск, чтобы стать настоящим мастером кружевоплетения. Недавно Елене удалось проверить свои навыки в условиях жесткой конкуренции.

ЕЛЕНА РУСАКОВА, УЧАСТНИЦА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА "ЗИМНЯЯ СКАЗКА":
«Мы ездили на межрегиональный конкурс в Великий Устюг. Представляли делегацию от техникума. Везли с собой наше кукарское кружево. Показали готовое изделие. Участвовали в конкурсе, где мы на месте должны были сплести изделие».

Практическое задание заключалось в том, чтобы сплести цветок. Причем не привычной техникой, необходимо было создать украшение в технике вологодского кружева. Несмотря на то, что Елена - студентка, ей удалось одержать уверенную победу в категории "профессионалы". Всего в конкурсе "Зимняя сказка" участвовали 25-ть мастериц кружевоплетения из разных регионов. Еще одна студентка из Советска - Светлана Окулова, также показала хороший результат.

СВЕТЛАНА ОКУЛОВА, УЧАСТНИЦА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА "ЗИМНЯЯ СКАЗКА":
- Я туда ездила вообще в первый раз. Очень волновалась. Выступила. Заняла третье место. Мне понравилось.
- А в какой категории?
- Любитель.

Всего вятские мастерицы на "Зимней сказке" завоевали шесть дипломов. И это при том, что кировская делегация столкнулась с неожиданной трудностью.

ОЛЬГА ПОЛЕТАЕВА, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ:
«Оказались нитки, к которым мы полностью были не готовы, потому что обычно, когда плетут вологодское кружево выдают ниточки льняные. Мы на них и отрабатывали все приемы. Получилось так, что нам выдали обычные хлопчатобумажные нитки с добавлением какой-то синтетики».

И даже работая с непривычным материалом, вятские мастерицы смогли в очередной раз доказать, что они одни из лучших кружевниц в России.
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