В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии

С сегодняшнего дня все кировские школы ушли на досрочные каникулы. Детские сады пока продолжают работать в обычном режиме.Все вузы и колледжи переходят на дистанционное обучение. В Кирове и области отменяются массовые культурные и спортивные мероприятия. Организованные выезды школьников в другие регионы запрещены.Во многих храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии. Священники планируют организовать специальный крестный ход. Напомним, подобная история происходила в Вятке в 1657 году. В городе началась эпидемия моровой язвы. Прихожане Спасского собора пронесли крестным ходом вокруг города чудотворный образ Спаса Нерукотворного. И эпидемия начала отступать.