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17 мар 17:33 Для пассажиров из Юрьи вокзал вновь будет работать круглосуточно 17 мар 17:32 На Вятке продолжается аномально ранний подъем уровня воды 17 мар 17:31 Полиция предупреждает о начале "кибер-коронавируса" 17 мар 17:31 В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии 17 мар 17:30 Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса 17 мар 15:22 Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка" 17 мар 15:19 В Кирове полицейские устанавливают личности причастных к краже товара из магазина 17 мар 12:11 Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир» 17 мар 12:10 Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове 17 мар 11:26 Кировские штангисты выявили сильнейших.
В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии

В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии

Вчера, 17:31
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В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии


С сегодняшнего дня все кировские школы ушли на досрочные каникулы. Детские сады пока продолжают работать в обычном режиме.

Все вузы и колледжи переходят на дистанционное обучение. В Кирове и области отменяются массовые культурные и спортивные мероприятия. Организованные выезды школьников в другие регионы запрещены.

Во многих храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии. Священники планируют организовать специальный крестный ход. Напомним, подобная история происходила в Вятке в 1657 году. В городе началась эпидемия моровой язвы. Прихожане Спасского собора пронесли крестным ходом вокруг города чудотворный образ Спаса Нерукотворного. И эпидемия начала отступать.
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