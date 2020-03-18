В Советском районе более ста семей получили средства в рамках социального контракта

Деньги на домашние нужды. В советском районе более 150-ти семей получили средства в рамках социального контракта. Кто может рассчитывать на помощь государства и куда потратить деньги?
Многодетная семья Агаповых теперь экономит примерно десять тысяч в месяц. В доме появился оверлок. Наталья Агапова шьет своим родным футболки, штаны и другую одежду.
НАТАЛЬЯ АГАПОВА:
«Я очень довольна. Потому что для семьи... Очень помогает. Особенно для детей».
Этот оверлок стоит более пятнадцати тысяч рублей. Агаповы приобрели его, получив помощь от государства на основании социального контракта. В этой семье четыре ребенка. Три мальчика и одна девочка. Раньше Алина делила комнату с одним из братьев, теперь у нее своя, отдельная.
АЛИНА АГАПОВА:
«Я с Андреем жила. Там. Он постоянно раскидывал игрушки».
Своя комната у Алины появилась благодаря папе. Алексей Агапов своими руками сделал к дому пристрой. В нем теперь находится комната родителей. В работе он использовал бензопилу, которую семья также приобрела, получив социальную помощь в рамках той же программы.
АЛЕКСЕЙ АГАПОВ:
«Агрегат стоит 17 с половиной тысяч. Брали для дома, чтобы пристраиваться. Пилить дрова».
В советском районе социальную помощь получили более 150-ти семей. Участники программы могут потратить деньги, а это максимум 35-ть тысяч рублей, на приобретение профессионального оборудования, строительного или садового инструмента, швейного и вязального оборудования, а также купить теплицу для выращивания овощей или приобрести домашний скот, птицу и даже пчел.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Оказание социальной помощи предусматривается многодетным семьям, а также неполным семьям, которые имеют одного или более детей. Размерность социальной помощи рассчитывается с учетом величины прожиточного минимума на каждого члена семьи».
Программа поддержки по социальному контракту работает в Кировской области с 2014-го. Начиная с этого года получить ее могут жители всех районов области. Добавим, всего в регионе с 2014-го года заключены более двух тысяч социальных контрактов, из них в этом году - более сорока.