В Советском районе более ста семей получили средства в рамках социального контракта

Деньги на домашние нужды. В советском районе более 150-ти семей получили средства в рамках социального контракта. Кто может рассчитывать на помощь государства и куда потратить деньги?Многодетная семья Агаповых теперь экономит примерно десять тысяч в месяц. В доме появился оверлок. Наталья Агапова шьет своим родным футболки, штаны и другую одежду.Этот оверлок стоит более пятнадцати тысяч рублей. Агаповы приобрели его, получив помощь от государства на основании социального контракта. В этой семье четыре ребенка. Три мальчика и одна девочка. Раньше Алина делила комнату с одним из братьев, теперь у нее своя, отдельная.Своя комната у Алины появилась благодаря папе. Алексей Агапов своими руками сделал к дому пристрой. В нем теперь находится комната родителей. В работе он использовал бензопилу, которую семья также приобрела, получив социальную помощь в рамках той же программы.В советском районе социальную помощь получили более 150-ти семей. Участники программы могут потратить деньги, а это максимум 35-ть тысяч рублей, на приобретение профессионального оборудования, строительного или садового инструмента, швейного и вязального оборудования, а также купить теплицу для выращивания овощей или приобрести домашний скот, птицу и даже пчел.Программа поддержки по социальному контракту работает в Кировской области с 2014-го. Начиная с этого года получить ее могут жители всех районов области. Добавим, всего в регионе с 2014-го года заключены более двух тысяч социальных контрактов, из них в этом году - более сорока.