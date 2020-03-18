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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
В Советском районе более ста семей получили средства в рамках социального контракта

В Советском районе более ста семей получили средства в рамках социального контракта

Сегодня, 15:44
179
Артем Макаров
В Советском районе более ста семей получили средства в рамках социального контракта


Деньги на домашние нужды. В советском районе более 150-ти семей получили средства в рамках социального контракта. Кто может рассчитывать на помощь государства и куда потратить деньги?

Многодетная семья Агаповых теперь экономит примерно десять тысяч в месяц. В доме появился оверлок. Наталья Агапова шьет своим родным футболки, штаны и другую одежду.

НАТАЛЬЯ АГАПОВА:
«Я очень довольна. Потому что для семьи... Очень помогает. Особенно для детей».

Этот оверлок стоит более пятнадцати тысяч рублей. Агаповы приобрели его, получив помощь от государства на основании социального контракта. В этой семье четыре ребенка. Три мальчика и одна девочка. Раньше Алина делила комнату с одним из братьев, теперь у нее своя, отдельная.

АЛИНА АГАПОВА:
«Я с Андреем жила. Там. Он постоянно раскидывал игрушки».

Своя комната у Алины появилась благодаря папе. Алексей Агапов своими руками сделал к дому пристрой. В нем теперь находится комната родителей.  В работе он использовал бензопилу, которую семья также приобрела, получив социальную помощь в рамках той же программы.

АЛЕКСЕЙ АГАПОВ:
«Агрегат стоит 17 с половиной тысяч. Брали для дома, чтобы пристраиваться. Пилить дрова».

В советском районе социальную помощь получили более 150-ти семей. Участники программы могут потратить деньги, а это максимум 35-ть тысяч рублей, на приобретение профессионального оборудования, строительного или садового инструмента, швейного и вязального оборудования, а также купить теплицу для выращивания овощей или приобрести домашний скот, птицу и даже пчел.

ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Оказание социальной помощи предусматривается многодетным семьям, а также неполным семьям, которые имеют одного или более детей. Размерность социальной помощи рассчитывается с учетом величины прожиточного минимума на каждого члена семьи».

Программа поддержки по социальному контракту работает в Кировской области с 2014-го. Начиная с этого года получить ее могут жители всех районов области. Добавим, всего в регионе с 2014-го года заключены более двух тысяч социальных контрактов, из них в этом году - более сорока.
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