Жители поселка в Омутнинском районе оказались в снежном «плену» из-за некачественной зимней уборки улиц.В Лесных Полянах люди с трудом добираются к своим домам и боятся остаться без помощи экстренных служб. По словам местных жителей, коммунальщики чистят только центр поселка. К домам можно добраться только на внедорожниках. Местные жители обращались с жалобами в администрацию поселка. Им пояснили, что средств на уборку улиц нет. Активисты ОНФ уже направили соответствующее обращение в районную прокуратуру.