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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
Жители поселка в Омутнинском районе оказались в снежном «плену»

Жители поселка в Омутнинском районе оказались в снежном «плену»

Сегодня, 15:47
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Жители поселка в Омутнинском районе оказались в снежном «плену»


Жители поселка в Омутнинском районе оказались в снежном «плену» из-за некачественной зимней уборки улиц.

В Лесных Полянах люди с трудом добираются к своим домам и боятся остаться без помощи экстренных служб. По словам местных жителей, коммунальщики чистят только центр поселка. К домам можно добраться только на внедорожниках. Местные жители обращались с жалобами в администрацию поселка. Им пояснили, что средств на уборку улиц нет. Активисты ОНФ уже направили соответствующее обращение в районную прокуратуру.
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