Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме

В кировском аэропорту Победилово ни один рейс пока не отменили. У пассажиров все так же есть возможность совершать перелеты внутри России. Между тем в зале аэропорта усилили дезинфицирующие мероприятия. Какова там сейчас обстановка и какое настроение у пассажиров?В аэропорту Победилово каждые два часа проводится влажная уборка. Дезинфицирующим средством обрабатывают все поверхности, особое внимание уделяют сидениям в зале ожидания и дверным ручкам.Мария Павловна техслужащая с десятилетним опытом. Говорит, в связи со сложившейся ситуацией работы стало больше. Так, чтобы полностью обработать весь зал аэропорта и рабочие места персонала ей с напарницей необходимо около двух часов. Тем не менее настроение у работниц хорошее - они уверены, что их труд сейчас один из самых важных.В ближайшие дни здание аэровокзала планируют оборудовать распылителями для дезинфекции рук. Пока же руки после или перед полетом можно помыть в туалете.Анна Пластова -студентка. Сегодня она летит домой в Нарьян-Мар. Говорит, билеты на самолет купила еще в понедельник, когда узнала, что всех студентов переводят на дистанционное обучение. Учиться она теперь будет дома, через интернет. Обратный билет пока не приобрела.В Кировском аэропорту пока нет тепловизоров, то есть пассажирам не измеряют температуру. Такие меры предусмотрены только для международных рейсов. Однако, здесь, как и на ж/д вокзале разработан алгоритм действий на случай выявления пассажиров с симптомами коронавируса. Так, если на борту самолета есть подозрение на инфекцию в аэропорту обязаны вызвать скорую помощь и специалистов Роспотребнадзора.