Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме

В кировском аэропорту Победилово ни один рейс пока не отменили. У пассажиров все так же есть возможность совершать перелеты внутри России. Между тем в зале аэропорта усилили дезинфицирующие мероприятия. Какова там сейчас обстановка и какое настроение у пассажиров?
- Это у нас стойка регистрации, здесь бывает много людей - до 200 человек, поэтому все тщательно обрабатывается.
В аэропорту Победилово каждые два часа проводится влажная уборка. Дезинфицирующим средством обрабатывают все поверхности, особое внимание уделяют сидениям в зале ожидания и дверным ручкам.
- Пассажиры могут не бояться - все у нас обработано.
Мария Павловна техслужащая с десятилетним опытом. Говорит, в связи со сложившейся ситуацией работы стало больше. Так, чтобы полностью обработать весь зал аэропорта и рабочие места персонала ей с напарницей необходимо около двух часов. Тем не менее настроение у работниц хорошее - они уверены, что их труд сейчас один из самых важных.
МАРИЯ ПАВЛОВНА, ТЕХСЛУЖАЩАЯ АЭРОПОРТА:
«Мы сами для себя это делаем и для пассажиров. Так что мы не боимся, пусть будут спокойны все».
В ближайшие дни здание аэровокзала планируют оборудовать распылителями для дезинфекции рук. Пока же руки после или перед полетом можно помыть в туалете.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас из воздушной гавани Кирова можно улететь в трех направлениях: это Москва, Санкт-Петербург и Нарьян-Мар. Как нас заверило руководство аэропорта - ни один рейс пока не отменили. Пассажиры улетают в плановом режиме».
Анна Пластова -студентка. Сегодня она летит домой в Нарьян-Мар. Говорит, билеты на самолет купила еще в понедельник, когда узнала, что всех студентов переводят на дистанционное обучение. Учиться она теперь будет дома, через интернет. Обратный билет пока не приобрела.
АННА ПЛАСТОВА, СТУДЕНТКА:
«Преподаватели будут отправлять задания, я буду делать и им отправлять. Разница в том, что мы просто не посещаем ВУЗ, но он не закрыт на карантин, а просто дистанционное обучение. Я буду делать то же самое только дома».
В Кировском аэропорту пока нет тепловизоров, то есть пассажирам не измеряют температуру. Такие меры предусмотрены только для международных рейсов. Однако, здесь, как и на ж/д вокзале разработан алгоритм действий на случай выявления пассажиров с симптомами коронавируса. Так, если на борту самолета есть подозрение на инфекцию в аэропорту обязаны вызвать скорую помощь и специалистов Роспотребнадзора.