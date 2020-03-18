Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства

В Зуевском районе общественные активисты обратились в надзорные органы с требованием проверить сигнал о загрязнении реки Коса отходами животноводства.На поле вблизи поселка Соколовка ссенизационные машины систематически сбрасывают в местный ручей отходы, которые затем попадают в реку. Кроме того, машины периодически сливают отходы на дороге, не доезжая до поля, откуда они также стекают в реку. В результате берег уже превратились в зловонное месиво. Отметим, загрязненная вода из Косы попадает в Чепцу и затем в Вятку, откуда идет водозабор для Кирова. По словам местных жителей, таким способом от отходов животноводства избавляется местный сельскохозяйственный кооператив. И продолжается это уже в течение нескольких лет. Анализы стоков с поля выявили превышение ПДК аммония и нефтепродуктов в десятки раз. Однако за эти нарушения предприятие получило лишь штраф, после чего стало вывозить отходы на новое поле. Потенциально в них могут содержаться возбудители опасных заболеваний. Напомним, для утилизации агропредприятие должны иметь договор с организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортировку, утилизацию и обезвреживание таких отходов. Активисты ОНФ направили обращение в министерство охраны окружающей среды с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности.