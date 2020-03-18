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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства

Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства

Сегодня, 18:06
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Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства


В Зуевском районе общественные активисты обратились в надзорные органы с требованием проверить сигнал о загрязнении реки Коса отходами животноводства.

На поле вблизи поселка Соколовка ссенизационные машины систематически сбрасывают в местный ручей отходы, которые затем попадают в реку. Кроме того, машины периодически сливают отходы на дороге, не доезжая до поля, откуда они также стекают в реку. В результате берег уже превратились в зловонное месиво. Отметим, загрязненная вода из Косы попадает в Чепцу и затем в Вятку, откуда идет водозабор для Кирова. По словам местных жителей, таким способом от отходов животноводства избавляется местный сельскохозяйственный кооператив. И продолжается это уже в течение нескольких лет. Анализы стоков с поля выявили превышение ПДК аммония и нефтепродуктов в десятки раз. Однако за эти нарушения предприятие получило лишь штраф, после чего стало вывозить отходы на новое поле. Потенциально в них могут содержаться возбудители опасных заболеваний. Напомним, для утилизации  агропредприятие должны иметь договор с организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортировку, утилизацию и обезвреживание таких отходов. Активисты ОНФ направили обращение в министерство охраны окружающей среды с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности.
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