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Сотрудники ГИБДД провели рейд по кировским улицам

Сотрудники ГИБДД провели рейд по кировским улицам

Сегодня, 10:31
260
Михаил Конышев
Сотрудники ГИБДД провели рейд по кировским улицам


Ямы на  дорогах областного центра местами превышает требования ГОСТа. Сегодня сотрудники ГИБДД провели замеры ям и оценку дорожного полотна на улице Базовой.

Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции выезжают для проверки улично-дорожной сети города Кирова. В рейдах принимают участие не только инспекторы дорожного надзора, но и инспекторы дорожно-патрульной службы, которые  передают в дежурную часть сообщения о недостатках в содержании дорог, инженерных сооружений, технических средств организации дорожного движения.  По каждому из них принимаются меры в соответствии с законодательством.  Улица Базовая в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, на некоторых участках автотранспорт движется  со скоростью 10- 20 км в час.

АНДРЕЙ НАЙМУШИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОГИБДД:
«Параметры отдельного дефекта в виде выбоин допустима по глубине 5 см, по длине 15 см. Общая площадь не должна превышать 0,06 метров квадратных».

В ходе обследования автоинспекторы произвели замеры поврежденных участков дороги, и как оказалось они значительно превышают требования ГОСТ, за нарушение правил содержания улично-дорожной сети  был составлен административный протокол.

АНДРЕЙ НАЙМУШИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОГИБДД:
«Здесь есть момент. По отдельным дефектам покрытия установлен конкретный срок - 12 дней. Но, с другой стороны, дефекты устраняются с наступлением теплой погоды. С наступлением определенных условий данные работы могут проводиться».

С начало года на собственника улично-дорожной сети, администрацию города Кирова, за выявленные недостатки улично-дорожной сети составлен 1 административный материал и 1 материал – за невыполнение предписания по устранению недостатков.


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