Сотрудники ГИБДД провели рейд по кировским улицам

Ямы на дорогах областного центра местами превышает требования ГОСТа. Сегодня сотрудники ГИБДД провели замеры ям и оценку дорожного полотна на улице Базовой.
Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции выезжают для проверки улично-дорожной сети города Кирова. В рейдах принимают участие не только инспекторы дорожного надзора, но и инспекторы дорожно-патрульной службы, которые передают в дежурную часть сообщения о недостатках в содержании дорог, инженерных сооружений, технических средств организации дорожного движения. По каждому из них принимаются меры в соответствии с законодательством. Улица Базовая в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, на некоторых участках автотранспорт движется со скоростью 10- 20 км в час.
АНДРЕЙ НАЙМУШИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОГИБДД:
«Параметры отдельного дефекта в виде выбоин допустима по глубине 5 см, по длине 15 см. Общая площадь не должна превышать 0,06 метров квадратных».
В ходе обследования автоинспекторы произвели замеры поврежденных участков дороги, и как оказалось они значительно превышают требования ГОСТ, за нарушение правил содержания улично-дорожной сети был составлен административный протокол.
АНДРЕЙ НАЙМУШИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОГИБДД:
«Здесь есть момент. По отдельным дефектам покрытия установлен конкретный срок - 12 дней. Но, с другой стороны, дефекты устраняются с наступлением теплой погоды. С наступлением определенных условий данные работы могут проводиться».
С начало года на собственника улично-дорожной сети, администрацию города Кирова, за выявленные недостатки улично-дорожной сети составлен 1 административный материал и 1 материал – за невыполнение предписания по устранению недостатков.
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