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Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама

Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама

Сегодня, 15:19
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Юлия Шалаева
Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама


Вот медицинские маски из-за ситуации с коронавирусом есть не во всех аптеках. Для кого-то это проблема, а для кировчанки Светланы Деветьяровой - повод заняться творчеством: маску можно сшить самостоятельно. И она будет уникальной.

Бумажные полотенца, платочки, салфетки - все это подойдет для изготовления одноразовой маски. Модельер-конструктор, Светлана Деветьярова попробовала сделать маски из разных материалов.  Вот, например, одна из самых простых - из салфетки. Она может быть белой или цветной.

СВЕТЛАНА ДЕВЕТЬЯРОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР:
«Используется здесь салфетка, резинка канцелярская и степлер. Буквально несколько минут и салфетка готова - она одноразовая и ей можно пользоваться два часа. С утра сделал пять штук и на весь день хватает».

В изготовлении такой маски есть свои нюансы. Так, лучше брать сразу два бумажных платочка и положить их друг на друга. Затем нужно заложить три складки и закрепить их с помощью степлера. Остается только добавить по краям резинку и маска готова.

Другой вариант - сшить многоразовую маску из ткани. Здесь за основу можно взять, например плотный трикотаж или неопрен. Главное, чтобы материал не осыпался. Выкройка для маски очень простая, она есть в интернете. Две части соединяются швом и изделие готово.

СВЕТЛАНА ДЕВЕТЬЯРОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР:
«Сюда нужно вложить еще или салфеточку или полотенце одноразовое в два-три слоя. И меняя эти вставки можно использовать несколько дней».

Ну и самый классический вариант маски - из марли или простой хлопковой ткани. Шьется она быстро и просто, можно вручную, можно с помощью швейной машины.

- Берется ткань длина 40, ширина 17. Складываем пополам и переходим на машину.

Ткань может быть и не новая, например старая наволочка. Главное, чтобы она была чистая и отутюженная. Сложенный пополам отрез сшивается по длинной стороне.

- Складываю к краю резинку, закалываю булавочкой.

Резинки нужно пришить по краям маски, а затем с помощью утюга сделать три складки и закрепить их машинной строчкой. Хлопковую маску при желании можно  пропитать легким спиртовым раствором.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Больше всего мне понравились вот эти две маски. Во-первых, понравилась маска из хлопчато-бумажной ткани, потому что в ней легко дышать и она многоразовая, её можно стирать. И маска из неопрена. Она смотрится очень стильно, модно и современно».


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