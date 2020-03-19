Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама

Вот медицинские маски из-за ситуации с коронавирусом есть не во всех аптеках. Для кого-то это проблема, а для кировчанки Светланы Деветьяровой - повод заняться творчеством: маску можно сшить самостоятельно. И она будет уникальной.Бумажные полотенца, платочки, салфетки - все это подойдет для изготовления одноразовой маски. Модельер-конструктор, Светлана Деветьярова попробовала сделать маски из разных материалов. Вот, например, одна из самых простых - из салфетки. Она может быть белой или цветной.В изготовлении такой маски есть свои нюансы. Так, лучше брать сразу два бумажных платочка и положить их друг на друга. Затем нужно заложить три складки и закрепить их с помощью степлера. Остается только добавить по краям резинку и маска готова.Другой вариант - сшить многоразовую маску из ткани. Здесь за основу можно взять, например плотный трикотаж или неопрен. Главное, чтобы материал не осыпался. Выкройка для маски очень простая, она есть в интернете. Две части соединяются швом и изделие готово.Ну и самый классический вариант маски - из марли или простой хлопковой ткани. Шьется она быстро и просто, можно вручную, можно с помощью швейной машины.Ткань может быть и не новая, например старая наволочка. Главное, чтобы она была чистая и отутюженная. Сложенный пополам отрез сшивается по длинной стороне.Резинки нужно пришить по краям маски, а затем с помощью утюга сделать три складки и закрепить их машинной строчкой. Хлопковую маску при желании можно пропитать легким спиртовым раствором.