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19 марта 23:51
19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом 19 мар 15:19 Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама 19 мар 12:07 Кировчане стали лучшими на соревнованиях по охотничьему биатлону в Республике Марий Эл 19 мар 11:55 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.
В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары

В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары

Сегодня, 17:30
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В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары


В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары.

Работа проводится для недопущения необоснованного роста цен. На сегодняшний день в регионе наблюдается увеличение спроса на отдельные группы товаров - это сахар, крупа, мука и консервы. Ситуацию прокомментировали в министерстве экономического развития.

НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
"Повышенный спрос наблюдается только в городе Кирове, в муниципалитетах ситуация спокойная. Отсутствие некоторых видов продовольственных товаров  в крупных торговых сетях обосновано только более сложной логистикой, в отличии от региональных торговых сетей. Ситуацию мы держим на контроле. Торговые сети заверили нас о достаточности товарных запасов на складах".





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