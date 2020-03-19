В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары.
Работа проводится для недопущения необоснованного роста цен. На сегодняшний день в регионе наблюдается увеличение спроса на отдельные группы товаров - это сахар, крупа, мука и консервы. Ситуацию прокомментировали в министерстве экономического развития.
НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
"Повышенный спрос наблюдается только в городе Кирове, в муниципалитетах ситуация спокойная. Отсутствие некоторых видов продовольственных товаров в крупных торговых сетях обосновано только более сложной логистикой, в отличии от региональных торговых сетей. Ситуацию мы держим на контроле. Торговые сети заверили нас о достаточности товарных запасов на складах".
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров