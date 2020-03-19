В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары.Работа проводится для недопущения необоснованного роста цен. На сегодняшний день в регионе наблюдается увеличение спроса на отдельные группы товаров - это сахар, крупа, мука и консервы. Ситуацию прокомментировали в министерстве экономического развития.