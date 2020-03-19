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19 марта 23:51
19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом 19 мар 15:19 Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама 19 мар 12:07 Кировчане стали лучшими на соревнованиях по охотничьему биатлону в Республике Марий Эл 19 мар 11:55 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.
В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов

В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов

Сегодня, 17:30
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В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов


В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов.

Суды будут рассматривать только дела, требующие неотложных мер. Документы принимаются только онлайн или по почте, личный прием приостановлен. При наличии технической возможности заседания судов будут проходить с использованием систем видео-конференц-связи.


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