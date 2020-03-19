В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов.
Суды будут рассматривать только дела, требующие неотложных мер. Документы принимаются только онлайн или по почте, личный прием приостановлен. При наличии технической возможности заседания судов будут проходить с использованием систем видео-конференц-связи.
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