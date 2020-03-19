В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов.Суды будут рассматривать только дела, требующие неотложных мер. Документы принимаются только онлайн или по почте, личный прием приостановлен. При наличии технической возможности заседания судов будут проходить с использованием систем видео-конференц-связи.