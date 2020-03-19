Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия

В регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия из-за коронавируса. Жителям советуют избегать массового скопления людей. Ограничительные мероприятия начинают вводить предприятия, организации и органы власти.Так гордума ограничила участие на заседании комиссий лиц, не относящихся к депутатскому корпусу, а сегодняшнее внеочередное заседание постоянной комиссии Кировской Городской думы дублировалось на официальном сайте при помощи онлайн трансляции, где каждый желающий мог наблюдать за работой депутатского корпуса. Подобный механизм народными избранниками будет использоваться в период непростой ситуации по коронавирусу. А кировские суды из-за коронавируса в ближайшее время будут рассматривать только срочные дела. Постановление принял накануне Верховный суд РФ. Если есть техническая возможность, суды могут рассматривать дела путем видеоконференций. От проведения заседаний отказалась и общественная палата Кировской области.