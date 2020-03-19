Прямой эфир
20 мар 10:50 В одном из старинных зданий города Кирова произошло частичное обрушение стены 20 мар 10:44 Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия 20 мар 10:43 В регионе увеличилось количество кировчан, у которых подтвержден диагноз коронавируса 19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом
2°C
$
80,16
87,27
20 марта 12:41
20 мар 10:50 В одном из старинных зданий города Кирова произошло частичное обрушение стены 20 мар 10:44 Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия 20 мар 10:43 В регионе увеличилось количество кировчан, у которых подтвержден диагноз коронавируса 19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом
Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия

Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия

Сегодня, 10:44
129
Роман Фоминых
Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия


В регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия из-за коронавируса. Жителям советуют избегать массового скопления людей. Ограничительные мероприятия начинают вводить предприятия, организации и органы власти.

Так гордума ограничила участие на заседании комиссий лиц, не относящихся к депутатскому корпусу, а сегодняшнее внеочередное заседание постоянной комиссии Кировской Городской думы дублировалось на официальном сайте при помощи онлайн трансляции,  где каждый желающий мог наблюдать за работой депутатского корпуса. Подобный механизм народными избранниками будет использоваться в период непростой ситуации по коронавирусу. А кировские суды из-за коронавируса в ближайшее время будут рассматривать только срочные дела. Постановление принял накануне Верховный суд РФ. Если есть техническая возможность, суды могут рассматривать дела путем видеоконференций. От проведения заседаний отказалась и общественная палата Кировской области.

Мы в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko

Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka

Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka

Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka

Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka

YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров

Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Внимание! Открыто голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама