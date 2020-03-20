В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах Кирова ведётся мониторинг товарных запасов

В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах ведётся мониторинг товарных запасов. Есть ли на полках туалетная бумага, гречневая крупа и макароны, и стоит ли бояться ли дефицита?Ряды туалетной бумаги на любой вкус и цвет, полные полки с гречневой крупой и макаронами. Сегодня ажиотажа в продуктовых магазинах уже нет. Но еще в начале недели эти товары улетали как горячие пирожки.Фотографии пустых прилавков разлетелись по социальным сетям, как только в городе подтвердился случай заражения коронавирусом и заговорили об отмене массовых мероприятий, а рубль резко подешевел. Однако уже на следующий день полки вновь были заполнены. Руководители торговых сетей успокаивают: дефицита в области не предвидится. По их словам, запаса продовольствия хватит еще на пару месяцев.Анализируют ситуацию и чиновники. Уверяют: даже если город закроют на карантин, жители не останутся без продуктов.По словам чиновников, в течение последнего месяца рост цен на продукты составил около пяти процентов. Специалисты из областного министерства экономического развития продолжают мониторинг.Пока в магазинах повышенный спрос на каике-то группы товаров не наблюдается.