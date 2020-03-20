В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах Кирова ведётся мониторинг товарных запасов

В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах ведётся мониторинг товарных запасов. Есть ли на полках туалетная бумага, гречневая крупа и макароны, и стоит ли бояться ли дефицита?
Ряды туалетной бумаги на любой вкус и цвет, полные полки с гречневой крупой и макаронами. Сегодня ажиотажа в продуктовых магазинах уже нет. Но еще в начале недели эти товары улетали как горячие пирожки.
ЕКАТЕРИНА ДЕМИНА, ДИРЕКТОР СЕТИ МАГАЗИНОВ:
«С понедельника у нас образовался некий повышенный спрос, в первую очередь стали брать такие группы товаров как крупа, масло растительное, сахарные песок. Уже со вторника на среду переключились на туалетную бумагу».
Фотографии пустых прилавков разлетелись по социальным сетям, как только в городе подтвердился случай заражения коронавирусом и заговорили об отмене массовых мероприятий, а рубль резко подешевел. Однако уже на следующий день полки вновь были заполнены. Руководители торговых сетей успокаивают: дефицита в области не предвидится. По их словам, запаса продовольствия хватит еще на пару месяцев.
АЛЕКСАНДР КОСУЛИН, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОЙ СЕТИ:
«Понятно, что мы эту ситуацию анализировали. Понимали, что нельзя исключать какие-то всплески закупок. Мы сегодня по нашему производству, в том числе и хлебопечению, имеем запас на два месяца. Если говорить о наших партнерах, которые поставляют в том числе и муку, у них запас еще есть как минимум на два месяца».
Анализируют ситуацию и чиновники. Уверяют: даже если город закроют на карантин, жители не останутся без продуктов.
НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Понятно, что если будут вводиться какие-то более жесткие карантинные меры, то и способ обеспечения населения продуктами питания будет выбираться соответствующий и адекватный существующей и действующей на тот момент ситуации».
По словам чиновников, в течение последнего месяца рост цен на продукты составил около пяти процентов. Специалисты из областного министерства экономического развития продолжают мониторинг.
НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если день ко дню мы будем наблюдать рост цен, эти же пять процентов, но только день ко дню, то конечно же мы здесь уже будем подключать федеральную антимонопольную службу в целях выяснения причин, почему это вообще происходит».
Пока в магазинах повышенный спрос на каике-то группы товаров не наблюдается.
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