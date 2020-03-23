Герценка закрыта на карантин, но работа библиотекарей не останавливается

Несмотря на то, что библиотека имени Герцена временно закрыта на карантин, ее работа продолжается: чем занимаются библиотекари, когда нет читателей?Читальные залы Герценки пустуют из-за карантина. Но работа здесь никогда не была связана только с выдачей книг. Тем более, что на сайте библиотеки можно познакомиться и с книжными новинками, и с раритетными изданиями и получить доступ к огромному количеству текстов любых жанров. Идет и работа по подготовке новых книг - часть из них выйдет ко Дню Победы.Многие давно предпочитают читать книги с экрана ридера или планшета, для них, по большому счету ничего не поменялось. Разве что регистрация для доступа к книгам в любимом формате стала еще удобнее.Оцифровка книжных памятников - еще важнейшая часть работы библиотеки. Раньше ветхие книги снимали на микрофильмы, сейчас делается снимок, который выкладывается в высоком разрешении на сайт библиотеки.Библиотека занимается и научной работой. Скоро пройдет очередная герценовская конференция, пока еще не известно точно , очно или заочно, в интернете. На ней с докладом про основателя библиотеки выступит Михаил Судовиков.А вот работа, на которую уходит много времени и сил, но она совершенно необходима, чтобы наследием библиотеки смогли пользоваться читатели. Каждая карточка должна соответствовать определенному изданию.Скоро на сайте библиотеки пройдет виртуальная лекция, которую прочитает Наталья Злыгостева. Тема выбрана самая актуальная.В любые, даже самые трудные времена библиотеку поддерживают читатели - дарят ценные книги из личных коллекций. Работа по описанию новой литературы не прекращается - книги описываются специалистами по библиографии, карточки заносятся в электронный каталог, а затем поступают в общий доступ.Готовится к открытию и старейшая книжная выставка в Герценке, ей уже 22 года. Называется она Вятская книга года. Единственное отличие от прежних лет, пока карантин не снят, экспозиция будет доступна только в интернете.Герценка давно уже больше, чем библиотека. Это центр культурной, общественной и научной жизни целой области. Закрытие ее для посещения - мера временная.Пока карантин в Герценке объявлен до 26 марта, будет ли он продлен покажет динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы будем следить за развитием событий.