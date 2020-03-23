Герценка закрыта на карантин, но работа библиотекарей не останавливается

Несмотря на то, что библиотека имени Герцена временно закрыта на карантин, ее работа продолжается: чем занимаются библиотекари, когда нет читателей?
Читальные залы Герценки пустуют из-за карантина. Но работа здесь никогда не была связана только с выдачей книг. Тем более, что на сайте библиотеки можно познакомиться и с книжными новинками, и с раритетными изданиями и получить доступ к огромному количеству текстов любых жанров. Идет и работа по подготовке новых книг - часть из них выйдет ко Дню Победы.
СВЕТЛАНА КУРБАТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«У нас в отделе сейчас готовятся сборники по двум сериям, это "Герценка детям" к юбилею Победы и еще сборник к юбилею краеведа Виноградова».
Многие давно предпочитают читать книги с экрана ридера или планшета, для них, по большому счету ничего не поменялось. Разве что регистрация для доступа к книгам в любимом формате стала еще удобнее.
ЕЛЕНА РЫЖОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Мы стараемся обеспечить наших читателей электронными и аудиокнигами. Сделать этом можно на портале ЛитРес удаленно».
Оцифровка книжных памятников - еще важнейшая часть работы библиотеки. Раньше ветхие книги снимали на микрофильмы, сейчас делается снимок, который выкладывается в высоком разрешении на сайт библиотеки.
ДИНА ЛАПТЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Мы оцифровываем архивы, наши старые книги, которые уже рассыпаются, чтобы они были доступны для наших читателей».
Библиотека занимается и научной работой. Скоро пройдет очередная герценовская конференция, пока еще не известно точно , очно или заочно, в интернете. На ней с докладом про основателя библиотеки выступит Михаил Судовиков.
МИХАИЛ CУДОВИКОВ РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РЕГИОНОВЕДЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Герцен связи с Вяткой не прерывал, здесь у него оставались «подснежные» друзья, с которыми он поддерживал переписку».
А вот работа, на которую уходит много времени и сил, но она совершенно необходима, чтобы наследием библиотеки смогли пользоваться читатели. Каждая карточка должна соответствовать определенному изданию.
ЮЛИЯ ЕВДОКИМОВА ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЫКАЛЬНО-НОТНЫМ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТКЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Проверяем книжный фонд сравниваем книги с нашими учётными документами».
Скоро на сайте библиотеки пройдет виртуальная лекция, которую прочитает Наталья Злыгостева. Тема выбрана самая актуальная.
НАТАЛЬЯ ЗЛЫГОСТЕВА, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА РЕГИОНОВЕДЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Массовые эпидемии и их отражения в мировой литературе. Нравственный аспект. Начнем с Декамерона, Камю, Шекспира, но будем говорить и о русских писателях».
В любые, даже самые трудные времена библиотеку поддерживают читатели - дарят ценные книги из личных коллекций. Работа по описанию новой литературы не прекращается - книги описываются специалистами по библиографии, карточки заносятся в электронный каталог, а затем поступают в общий доступ.
Готовится к открытию и старейшая книжная выставка в Герценке, ей уже 22 года. Называется она Вятская книга года. Единственное отличие от прежних лет, пока карантин не снят, экспозиция будет доступна только в интернете.
МАРИНА БОРЧИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Каждый читатель по интернету сможет увидеть большое изобилие изданий, которое было опубликовано у нас на территории области в 2019 году, прочитать про какие-то книги более подобно».
Герценка давно уже больше, чем библиотека. Это центр культурной, общественной и научной жизни целой области. Закрытие ее для посещения - мера временная.
НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬНИКОВА, ДИРЕКТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Библиотека не останавливает свою работу, все наши работы продолжаются, оцифровка, переплет, комплектование, многое и многое другое».
Пока карантин в Герценке объявлен до 26 марта, будет ли он продлен покажет динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы будем следить за развитием событий.
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