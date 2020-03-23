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23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
Герценка закрыта на карантин, но работа библиотекарей не останавливается

Герценка закрыта на карантин, но работа библиотекарей не останавливается

Сегодня, 12:05
249
Иван Швецов
Герценка закрыта на карантин, но работа библиотекарей не останавливается


Несмотря на то, что библиотека имени Герцена временно закрыта на карантин, ее работа продолжается: чем занимаются библиотекари, когда нет читателей?

Читальные залы Герценки  пустуют из-за карантина. Но работа здесь никогда не была связана только с выдачей книг.  Тем более, что на сайте библиотеки можно познакомиться и с книжными новинками, и с раритетными изданиями и получить доступ к огромному количеству  текстов любых жанров.  Идет и работа по подготовке новых книг - часть из них выйдет ко Дню Победы.

СВЕТЛАНА КУРБАТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«У нас в отделе сейчас готовятся сборники по двум сериям, это "Герценка детям" к юбилею Победы и еще сборник к юбилею краеведа Виноградова».

Многие давно предпочитают читать книги с экрана ридера или планшета, для них, по большому счету ничего не поменялось.  Разве что регистрация для доступа к книгам в любимом формате стала еще удобнее.

ЕЛЕНА РЫЖОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Мы стараемся обеспечить наших читателей электронными и аудиокнигами. Сделать этом можно на портале ЛитРес удаленно».

Оцифровка книжных памятников - еще важнейшая часть работы библиотеки.  Раньше ветхие книги снимали на микрофильмы, сейчас делается снимок, который выкладывается в высоком разрешении на сайт библиотеки.

ДИНА ЛАПТЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Мы оцифровываем архивы, наши старые книги, которые уже рассыпаются, чтобы они были доступны для наших читателей».

Библиотека занимается и научной работой. Скоро пройдет  очередная герценовская конференция,  пока еще не известно точно , очно или заочно, в интернете. На ней с докладом про основателя библиотеки  выступит Михаил Судовиков.

МИХАИЛ CУДОВИКОВ РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РЕГИОНОВЕДЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Герцен связи с Вяткой не прерывал, здесь у него оставались «подснежные» друзья, с которыми он поддерживал переписку».

А вот работа, на которую уходит много времени и сил, но она совершенно необходима, чтобы наследием библиотеки смогли пользоваться читатели. Каждая карточка должна соответствовать определенному изданию.

ЮЛИЯ ЕВДОКИМОВА ЗАВЕДУЮЩАЯ  МУЗЫКАЛЬНО-НОТНЫМ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТКЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Проверяем книжный фонд сравниваем книги с нашими учётными документами».

Скоро на сайте библиотеки пройдет виртуальная  лекция, которую прочитает Наталья Злыгостева. Тема выбрана самая актуальная.

НАТАЛЬЯ ЗЛЫГОСТЕВА, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА РЕГИОНОВЕДЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Массовые эпидемии и их отражения в мировой литературе. Нравственный аспект. Начнем с Декамерона, Камю, Шекспира, но будем говорить и о русских писателях».

В любые, даже самые трудные времена библиотеку поддерживают читатели - дарят ценные книги из личных коллекций.  Работа по описанию новой литературы не прекращается - книги описываются специалистами по библиографии, карточки заносятся в электронный каталог, а затем  поступают в общий доступ.

Готовится к открытию и старейшая книжная выставка в Герценке, ей уже 22 года. Называется она Вятская книга года. Единственное отличие от прежних лет,  пока карантин не снят, экспозиция будет доступна только в интернете.

МАРИНА БОРЧИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Каждый читатель по интернету сможет увидеть большое изобилие изданий, которое было опубликовано у нас на территории области в 2019 году, прочитать про какие-то книги более подобно».

Герценка давно уже больше, чем библиотека. Это центр культурной, общественной и научной  жизни целой  области.  Закрытие ее для посещения - мера временная.  

НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬНИКОВА, ДИРЕКТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Библиотека не останавливает свою работу, все наши работы продолжаются, оцифровка, переплет, комплектование, многое и многое другое».

Пока карантин в Герценке объявлен до 26 марта,  будет ли он продлен покажет динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы будем следить за развитием событий.

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