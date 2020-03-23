Цветы мать-и-мачехи заметили в Котельниче и в Кирове, в микрорайоне "Солнечный берег"

Кировчане радуются новым приметам весны. Так, на прогреваемых солнцем проталинах уже появились яркие цветы мать-и-мачехи.Любители метеорологии заметили первоцветы в Котельниче и в Кирове, в микрорайоне "Солнечный берег". Пока мать-и-мачеху можно увидеть лишь в редких местах, её время еще не наступило. Напомним, что в 2016 году первоцветы были замечены 5 апреля. А в 2017-ом крокусы, мать-и-мачеха, подснежники и первые зеленые листочки на кустарниках появились 8-12 апреля.