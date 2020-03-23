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23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
Цветы мать-и-мачехи заметили в Котельниче и в Кирове, в микрорайоне "Солнечный берег"

Цветы мать-и-мачехи заметили в Котельниче и в Кирове, в микрорайоне "Солнечный берег"

Сегодня, 12:08
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Цветы мать-и-мачехи заметили в Котельниче и в Кирове, в микрорайоне


Кировчане радуются новым приметам весны. Так, на прогреваемых солнцем проталинах уже появились яркие цветы мать-и-мачехи.

Любители метеорологии заметили первоцветы в Котельниче и в Кирове, в микрорайоне "Солнечный берег". Пока мать-и-мачеху можно увидеть лишь в редких местах, её время еще не наступило. Напомним, что в 2016 году первоцветы были замечены 5 апреля. А в 2017-ом крокусы, мать-и-мачеха, подснежники и первые зеленые листочки на кустарниках появились 8-12 апреля.




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