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23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
В Кирове планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему

В Кирове планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему

Сегодня, 15:14
188
Валентина Палкина
В Кирове планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему


В Кирове вновь заговорили о возможности распределения транспортных потоков на перекрестках. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на развитие интеллектуальных систем планируется выделить дополнительное финансирование - это 120 миллионов рублей в год. Как будет работать система?

Интеллектуальная транспортная система - это "умные" светофоры и дорожные знаки, информационные табло, видеокамеры, специальные датчики. Все объекты интегрированы в единую систему и приведены к единому циклу. Благодаря этому по городу можно запускать «зеленую волну» и избавиться от пробок. К примеру, в Екатеринбурге подобная система пропускает в приоритетном режиме общественный транспорт.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Имея определенные датчики и фиксируя через видеокамеры скопление транспортных средств, светофорные объекты могли сами регулировать тот период ожидания на перекрестке, который может исключить заторовые ситуации на территории города».

Моделировать транспортные потоки поможет и система весогабаритного контроля. Возможны и другие инновационные решения - информирование участников движения о дорожных условиях и авариях, наличии свободных мест на парковках и так далее.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«До 15 мая мы должны подать заявку в Росавтодор, после чего эта заявка будет рассмотрена, в случае одобрения с 2020-21 года город будет получать такое субсидирование на организацию и управление дорожным движением».

По предварительным данным, это 120 миллионов рублей в год. Также в горадминистрации прорабатывают вопрос создания  единого центра для обработки информации либо использования муниципального учреждения, на базе которого можно развивать это направление. Один из вариантов - Центральная диспетчерская служба, которая уже ведет мониторинг общественного транспорта.

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