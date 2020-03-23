В Кирове планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему

В Кирове вновь заговорили о возможности распределения транспортных потоков на перекрестках. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на развитие интеллектуальных систем планируется выделить дополнительное финансирование - это 120 миллионов рублей в год. Как будет работать система?Интеллектуальная транспортная система - это "умные" светофоры и дорожные знаки, информационные табло, видеокамеры, специальные датчики. Все объекты интегрированы в единую систему и приведены к единому циклу. Благодаря этому по городу можно запускать «зеленую волну» и избавиться от пробок. К примеру, в Екатеринбурге подобная система пропускает в приоритетном режиме общественный транспорт.Моделировать транспортные потоки поможет и система весогабаритного контроля. Возможны и другие инновационные решения - информирование участников движения о дорожных условиях и авариях, наличии свободных мест на парковках и так далее.По предварительным данным, это 120 миллионов рублей в год. Также в горадминистрации прорабатывают вопрос создания единого центра для обработки информации либо использования муниципального учреждения, на базе которого можно развивать это направление. Один из вариантов - Центральная диспетчерская служба, которая уже ведет мониторинг общественного транспорта.