Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово

Кирово-Чепецкая прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автомобильных дорог «Радужный - Лубягино» и « Пасегово – Лянгасово».В ходе проверки было установлено, что на двух участках протяженностью километр четыреста метров и километр двести метров дорожное покрытие имеет множественные разрушения и дефекты и в полной мере соответствует требованиям технических регламентов.