Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово

Кирово-Чепецкая прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автомобильных дорог «Радужный - Лубягино» и « Пасегово – Лянгасово».
В ходе проверки было установлено, что на двух участках протяженностью километр четыреста метров и километр двести метров дорожное покрытие имеет множественные разрушения и дефекты и в полной мере соответствует требованиям технических регламентов.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«Ранее по вышеуказанному факту нарушения закона городская прокуратура главе администрации Кирово-Чепецкого района вносила представление, однако действенных мер по устранению выявленных нарушений принято не было. Учитывая изложенное, Кирово-Чепецкий городской прокурор направил в суд исковое заявление в защиту интересов неопределенного круга лиц с требованием возложить на органы муниципалитета обязанность по надлежащему содержанию автомобильной дороги. По результатам рассмотрения исковые требования судом признаны законными, на органы муниципалитета возложена соответствующая обязанность».
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