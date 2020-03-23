В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь

Любителям метеорологии удалось запечатлеть редкое природное явление - зернистую изморозь.На метеостанции в Унях на металлических предметах образовалась зернистая изморозь диаметром 12 миллиметров. Эффектный снеговидный рыхлый лед обычно образуется в туманную и ветреную погоду при температуре воздуха от -3 до -8 градусов.