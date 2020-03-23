В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии

В Спасском соборе города Кирова прошёл молебен против распространения коронавирусной инфекции, на церковнославянском языке он называется: «во время губительного поветрия и смертоносныя заразы».
Школы, библиотеки, музеи, университеты не только в Кирове, но и по всей стране закрыты на карантин. Отменяются все массовые спортивные и культурные мероприятия - таковы строгие требования эпидемиологов. Врачи настоятельно советуют избегать мест скопления людей, поскольку смертельно опасный вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.
- Толпами-то, конечно, не стоит собираться, но тут же не толпа. Сюда ходят люди верующие, а храм это дом Божий. Неужели тут может быть какая-то зараза?
- Если бы я была старше 60, то, наверное, не пошла бы в храм, а так мы ходим, и сейчас еще не такая опасная обстановка в Кирове, если бы у нас было больше заболевших, я бы, наверное, тоже не пошла.
- Господь, наверное, сохранит, надеемся на это, слышали проповедь батюшки? Надеемся.
Во время проповеди отец Петр рассказал, как в 17 веке, во время эпидемии бубонной чумы в России, когда от 30 до 95% всех зараженных погибали, в Спасском соборе тоже провели молебен и крестный ход против болезни. И чума, как пишут в летописях, отступила.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Необходима молитва, чтобы благодать Божию стяжать и благодатью защищаться, а во-вторых, чтобы эта благодать активизировала защитные функции организма. с божьей помощью нам ничего не страшно, Господь нас защитит, поможет и мы преодолеем эти испытания достойно, как и наши предки достойно его преодолели».
При этом фанатично надеяться на одну только молитву нельзя, подчеркнул настоятель собора. Нормы элементарной гигиены и здравого смысла никто не отменял. Больным лучше остаться дома и вызвать врача, а не идти в храм. В церкви тоже применяются меры дезинфекции.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Мы со своей стороны тоже принимаем меры безопасности, чтобы не стать средством распространения вируса. Закупили спирт, протираем иконы, священные предметы, чтобы на них не оставалось никакой инфекции и при причастии запивка происходит из одноразовых стаканчиков».
На сегодняшний день во всем мире от коронавирусной инфекции умерло около 15 тысяч человек. По данным ВОЗ, пик эпидемии еще не пройден. Число заболевших в России растет каждый день. Больше всего смертей от коронавируса в Италии и Китае. Власти этих стран и большая часть Европы пошли на очень строгий карантин. Богослужения и религиозные обряды в Италии отменены полностью. В России пока таких запретов нет, поэтому вопрос: ходить или не ходить на массовые богослужения каждый верующий решает для себя сам.
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