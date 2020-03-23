В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии

В Спасском соборе города Кирова прошёл молебен против распространения коронавирусной инфекции, на церковнославянском языке он называется: «во время губительного поветрия и смертоносныя заразы».Школы, библиотеки, музеи, университеты не только в Кирове, но и по всей стране закрыты на карантин. Отменяются все массовые спортивные и культурные мероприятия - таковы строгие требования эпидемиологов. Врачи настоятельно советуют избегать мест скопления людей, поскольку смертельно опасный вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.Во время проповеди отец Петр рассказал, как в 17 веке, во время эпидемии бубонной чумы в России, когда от 30 до 95% всех зараженных погибали, в Спасском соборе тоже провели молебен и крестный ход против болезни. И чума, как пишут в летописях, отступила.При этом фанатично надеяться на одну только молитву нельзя, подчеркнул настоятель собора. Нормы элементарной гигиены и здравого смысла никто не отменял. Больным лучше остаться дома и вызвать врача, а не идти в храм. В церкви тоже применяются меры дезинфекции.На сегодняшний день во всем мире от коронавирусной инфекции умерло около 15 тысяч человек. По данным ВОЗ, пик эпидемии еще не пройден. Число заболевших в России растет каждый день. Больше всего смертей от коронавируса в Италии и Китае. Власти этих стран и большая часть Европы пошли на очень строгий карантин. Богослужения и религиозные обряды в Италии отменены полностью. В России пока таких запретов нет, поэтому вопрос: ходить или не ходить на массовые богослужения каждый верующий решает для себя сам.