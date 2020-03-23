Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Вот здесь была электросковорода, мы жарили на ней котлеты, блинчики. Остались остатки плит».
Теперь кухню детского лагеря, где когда-то работал, Василий узнает с трудом. Все покрылось ржавчиной и плесенью, пол проваливается, потолок того и гляди обрушится.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Во всех помещениях лагеря были вот такие вот телефоны внутренней связи. В принципе, все, что от них осталось».
Василий работал поваром в этом детском лагере шесть лет подряд. Последний раз был здесь в середине 90-ых. Вспоминает: тогда жизнь здесь кипела.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Ой... Обидно видеть в таком состоянии. Когда ты здесь отработал шесть лет. Когда это все функционировало, работала вентиляция, горели духовки, пахло едой. Мы все это готовили вот на этих плитах».
Заглянуть в детский лагерь, где когда-то работал, Василий решил, когда проезжал мимо по трассе. Подойдя ближе, увидел, что территория практически не огорожена, между заброшенных корпусов проходит тропинка, по которой ходят жители соседних деревень. Внутрь помещений также зашел без проблем.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Сам дом 18-19го века постройки. Принадлежал мельнику. На речке была мельница. Тут был, так сказать, обслуживающий персонал у этого помещика, у мельника, какие-то вспомогательные помещения. А когда работал лагерь, здесь жил персонал».
Лагерь закрыли 18 лет назад. С тех пор помещения стали приходить в запустение. Там, где раньше проходили дискотеки, теперь обрушен потолок. На стенах торчат трубы - батареи давно срезали находчивые искатели металлолома. О том, что когда-то здесь кипела жизнь, сейчас напоминают разве что надписи на шкафчиках для одежды. Их не тронуло ни время, ни мародеры.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Последняя надпись, которая произведена была в этом лагере. Первая смена 2002 год. После 2002 года, первый отряд -это самый старший, 14-15 лет, и после 2002 года лагерь закрылся и больше не работал».
Сегодня Василий вышел из лагеря целым и невредимым - очередное обрушение потолка произошло не во время его визита. Но рядом с заброшенным объектом находятся деревни. Возможно, пустующие помещения с богатой историей привлекут кого-то из детей. Задача взрослых - уберечь их от опасного приключения.
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