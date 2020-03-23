Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал

Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работалТеперь кухню детского лагеря, где когда-то работал, Василий узнает с трудом. Все покрылось ржавчиной и плесенью, пол проваливается, потолок того и гляди обрушится.Василий работал поваром в этом детском лагере шесть лет подряд. Последний раз был здесь в середине 90-ых. Вспоминает: тогда жизнь здесь кипела.Заглянуть в детский лагерь, где когда-то работал, Василий решил, когда проезжал мимо по трассе. Подойдя ближе, увидел, что территория практически не огорожена, между заброшенных корпусов проходит тропинка, по которой ходят жители соседних деревень. Внутрь помещений также зашел без проблем.Лагерь закрыли 18 лет назад. С тех пор помещения стали приходить в запустение. Там, где раньше проходили дискотеки, теперь обрушен потолок. На стенах торчат трубы - батареи давно срезали находчивые искатели металлолома. О том, что когда-то здесь кипела жизнь, сейчас напоминают разве что надписи на шкафчиках для одежды. Их не тронуло ни время, ни мародеры.Сегодня Василий вышел из лагеря целым и невредимым - очередное обрушение потолка произошло не во время его визита. Но рядом с заброшенным объектом находятся деревни. Возможно, пустующие помещения с богатой историей привлекут кого-то из детей. Задача взрослых - уберечь их от опасного приключения.