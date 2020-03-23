Губернатор Кировской области Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита, который состоялся в конце февраля.
Суна стала первым участником проекта кировского отделения «Единой России» «В центре внимания – район», который был инициирован Игорем Васильевым в рамках его работы в качестве секретаря рег.отделения. В ходе визита губернатор посетил местную ЦРБ, лесоперерабатывающее предприятие и провел встречу с местным населением. Жители района обозначили ряд жизненно важных проблем. По итогам встреч все обращения были зафиксированы и переданы главе района. Сегодня Алексей Исупов отчитался об исполнении поручений. В частности, решается проблема с новым оборудованием для больниц, ремонтом дорог и газификацией.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас уже не первая рабочая поездка в ваш район. После предыдущего визита то, о чем мы договаривались, было реализовано. Можно говорить о том, что вы динамично развиваетесь. Муниципальному образованию одному не справиться с теми проблемами, которые возникают у населения, требуется наше активное вмешательство, поэтому мы и подписали ряд таких важных поручений. Я думаю, что мы такую хорошую практику будем продолжать».
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