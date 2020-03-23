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23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита

Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита

Сегодня, 18:18
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Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита


Губернатор Кировской области Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита, который состоялся в конце февраля.

Суна стала первым участником проекта кировского отделения «Единой России» «В центре внимания – район», который был инициирован Игорем Васильевым в рамках его работы в качестве секретаря рег.отделения. В ходе визита губернатор посетил местную ЦРБ, лесоперерабатывающее предприятие и провел встречу с местным населением. Жители района обозначили ряд жизненно важных проблем. По итогам встреч все обращения были зафиксированы и переданы главе района. Сегодня Алексей Исупов отчитался об исполнении поручений. В частности, решается проблема с новым оборудованием для больниц, ремонтом дорог и газификацией.    

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас уже не первая рабочая поездка в ваш район. После предыдущего визита то, о чем мы договаривались, было реализовано. Можно говорить о том, что вы динамично развиваетесь. Муниципальному образованию одному не справиться с теми проблемами, которые возникают у населения, требуется наше активное вмешательство, поэтому мы и подписали ряд таких важных поручений. Я думаю, что мы такую хорошую практику будем продолжать».

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