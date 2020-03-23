Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке

Артефакты из советского прошлого под открытым небом. Кировчанин собирает экспонаты в музее на приусадебном участке. О том, что интересного можно увидеть, расскажет Александра Гуляева.Рядом с таксофоном - шприцы из роддома номер 1, старые вывески, плакаты, таблички, этикеты от напитков, которые уже не производят. По словам Василия, многие экспонаты ему подарили сталкеры - люди, которые в свободное время гуляют по заброшенным зданиям. О том, что Василий создает музей СССР, они узнали через социальные сети.Рядом с лампой находится светофор. А по соседству, на заборе - светящиеся буквы. Их Василий принес в музей сам - когда во время строительства нового микрорайона рабочие разбирали старый магазин, вывеску собирались выкинуть. Но буквы нашли новую жизнь в музее под открытым небом. Но самые ценные экспонаты Василий прячет от дождя и снега - под крышей сарая.На стеллаже - экспонаты, глядя на которые многие вспомнят свои школьные годы. Здесь у Василия собрана целая история советского образовательного процесса.Есть и другие экспонаты: толстые книги, на страницах которых буквально записана история.О музее Василия узнали и в Петербурге - пожилая жительница северной столицы ждет коллекционера в гости, чтобы подарить ему советский музыкальный проигрыватель. Сам Василий мечтает выкупить старый троллейбус, чтобы перенести туда экспонаты из-под открытого неба и из сарая.