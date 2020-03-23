Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке

Артефакты из советского прошлого под открытым небом. Кировчанин собирает экспонаты в музее на приусадебном участке. О том, что интересного можно увидеть, расскажет Александра Гуляева.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Таксофон производства СССР. Внутри написано, что он выпущен в 85м году. Таксофон мне принесли ребята-сталкеры, подарили. А будочка с заброшенного дома снята».
Рядом с таксофоном - шприцы из роддома номер 1, старые вывески, плакаты, таблички, этикеты от напитков, которые уже не производят. По словам Василия, многие экспонаты ему подарили сталкеры - люди, которые в свободное время гуляют по заброшенным зданиям. О том, что Василий создает музей СССР, они узнали через социальные сети.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Операционная лампа была принесена с заброшенной поликлиники. Поликлиника сейчас, можно сказать, снесена уже. А лампа осталась жить в моем музее».
Рядом с лампой находится светофор. А по соседству, на заборе - светящиеся буквы. Их Василий принес в музей сам - когда во время строительства нового микрорайона рабочие разбирали старый магазин, вывеску собирались выкинуть. Но буквы нашли новую жизнь в музее под открытым небом. Но самые ценные экспонаты Василий прячет от дождя и снега - под крышей сарая.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Здесь мы видим школьный кинопроектор "Украина", по которому раньше детям показывали фильмы учебные. Здесь мы видим школьные учебники 80ых годов выпуска. Я по таким учился».
На стеллаже - экспонаты, глядя на которые многие вспомнят свои школьные годы. Здесь у Василия собрана целая история советского образовательного процесса.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Это машинка для демонстрации опытов по электричеству. Учительница вот так вот раскручивала. Ну тут немного запчастей не хватает. И потом там накапливалось напряжение, соединяла и показывала молнию. Вот так».
Есть и другие экспонаты: толстые книги, на страницах которых буквально записана история.
ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Это с поликлиники завода ИСКОЖ. Поликлиника сейчас практически снесена. Это женщины, которые там работали».
О музее Василия узнали и в Петербурге - пожилая жительница северной столицы ждет коллекционера в гости, чтобы подарить ему советский музыкальный проигрыватель. Сам Василий мечтает выкупить старый троллейбус, чтобы перенести туда экспонаты из-под открытого неба и из сарая.
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров