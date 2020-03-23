Прямой эфир
23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
-5°C
$
80,88
86,71
23 марта 21:41
23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке

Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке

Сегодня, 21:00
43
Александра Гуляева
Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке


Артефакты из советского прошлого под открытым небом. Кировчанин собирает экспонаты в музее на приусадебном участке. О том, что интересного можно увидеть, расскажет Александра Гуляева.

ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Таксофон производства СССР. Внутри написано, что он выпущен в 85м году. Таксофон мне принесли ребята-сталкеры, подарили. А будочка с заброшенного дома снята».

Рядом с таксофоном - шприцы из роддома номер 1, старые вывески, плакаты, таблички, этикеты от напитков, которые уже не производят. По словам Василия, многие экспонаты ему подарили сталкеры - люди, которые в свободное время гуляют по заброшенным зданиям. О том, что Василий создает музей СССР, они узнали через социальные сети.

ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Операционная лампа была принесена с заброшенной поликлиники. Поликлиника сейчас, можно сказать, снесена уже. А лампа осталась жить в моем музее».

Рядом с лампой находится светофор. А по соседству, на заборе - светящиеся буквы. Их Василий принес в музей сам - когда во время строительства нового микрорайона рабочие разбирали старый магазин, вывеску собирались выкинуть. Но буквы нашли новую жизнь в музее под открытым небом. Но самые ценные экспонаты Василий прячет от дождя и снега - под крышей сарая.

ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Здесь мы видим школьный кинопроектор "Украина", по которому раньше детям показывали фильмы учебные. Здесь мы видим школьные учебники 80ых годов выпуска. Я по таким учился».

На стеллаже - экспонаты, глядя на которые многие вспомнят свои школьные годы. Здесь у Василия собрана целая история советского образовательного процесса.

ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Это машинка для демонстрации опытов по электричеству. Учительница вот так вот раскручивала. Ну тут немного запчастей не хватает. И потом там накапливалось напряжение, соединяла и показывала молнию. Вот так».

Есть и другие экспонаты: толстые книги, на страницах которых буквально записана история.

ВАСИЛИЙ БОЧКИН, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Это с поликлиники завода ИСКОЖ. Поликлиника сейчас практически снесена. Это женщины, которые там работали».

О музее Василия узнали и в Петербурге - пожилая жительница северной столицы ждет коллекционера в гости, чтобы подарить ему советский музыкальный проигрыватель. Сам Василий мечтает выкупить старый троллейбус, чтобы перенести туда экспонаты из-под открытого неба и из сарая.

Мы в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko

Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka

Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka

Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka

Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka

YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров

Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Внимание! Открыто голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама