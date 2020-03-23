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23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Сегодня, 18:45
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Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 
Заявление в электронном виде можно подать, начиная с 1 июля текущего года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В указе говорится, что выплата устанавливается с 1 января 2020 года тем семьям, где среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.  

Напомним, что в 2020 году в Кировской области ее размер составляет 10330 рублей, соответственно, размер ежемесячной денежной выплаты будет равен половине величины прожиточного минимума на ребенка, то есть 5 230 рублей 50 копеек.

До 1 апреля 2020 года Правительством РФ будут утверждены требования, порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты, примерный перечень документов, необходимый для ее назначения, а также форма заявления о назначении данной выплаты. В субъектах Российской Федерации, в том числе в Кировской области, будут приняты необходимые законодательные акты. 

Семье будет достаточно подать заявление в личном кабинете через единый портал государственных услуг. Также  сохранена возможность подачи заявления через органы социальной защиты населения или МФЦ. Прием заявлений будет обеспечен не позднее 1 июля этого года. Весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут запрошены в рамках межведомственного взаимодействия. 

Выплаты предоставляются семьям как с одним ребенком, так и с двумя, тремя и более детьми. Вопрос находится на особом контроле губернатора Игоря Васильева.  

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