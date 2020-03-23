Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.Заявление в электронном виде можно подать, начиная с 1 июля текущего года.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В указе говорится, что выплата устанавливается с 1 января 2020 года тем семьям, где среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.Напомним, что в 2020 году в Кировской области ее размер составляет 10330 рублей, соответственно, размер ежемесячной денежной выплаты будет равен половине величины прожиточного минимума на ребенка, то есть 5 230 рублей 50 копеек.До 1 апреля 2020 года Правительством РФ будут утверждены требования, порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты, примерный перечень документов, необходимый для ее назначения, а также форма заявления о назначении данной выплаты. В субъектах Российской Федерации, в том числе в Кировской области, будут приняты необходимые законодательные акты.Семье будет достаточно подать заявление в личном кабинете через единый портал государственных услуг. Также сохранена возможность подачи заявления через органы социальной защиты населения или МФЦ. Прием заявлений будет обеспечен не позднее 1 июля этого года. Весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут запрошены в рамках межведомственного взаимодействия.Выплаты предоставляются семьям как с одним ребенком, так и с двумя, тремя и более детьми. Вопрос находится на особом контроле губернатора Игоря Васильева.