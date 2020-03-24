В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью. Мониторинг в рамках рабочей поездки специалистов в Котельничский район показала, что подготовка муниципальных образований идёт в соответствии с запланированными работами.
До 9 апреля планируется посетить населённые пункты ещё семи муниципалитетов: Советского, Слободского, Арбажского, Яранского, Нолинского, Белохолуницкого районов и города Кирова. В ходе проверок будет оцениваться уровень информированности населения, готовность плавсредств, готовность к приёму и размещению населения в пунктах временного размещения, решение вопросов обеспечения продуктами питания, предметами первой необходимости и медикаментами, уборки территорий от мусора. Добавим, что подготовка к половодью включает в себя контроль ситуации с понтонными мостами. На сегодняшний день, в связи с половодьем прекращено сообщение по девяти мостам в восьми муниципальных образованиях Кировской области.
СЕРГЕЙ ПЛЕТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За исключением тех трех мостов, в Даровском и в Зуевском районе с прошлого года мосты не восстановлены, их восстановят после прохождения ледохода. Еще появилось шесть мостов, которые разбираются. Например, в Советском районе. Т.к он низководный, деревянный и уровень воды подходил к критической отметке».
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