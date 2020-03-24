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25 марта 00:35
24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью

В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью

Вчера, 11:07
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В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью


В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью. Мониторинг в рамках рабочей поездки специалистов в Котельничский район показала, что подготовка муниципальных образований идёт в соответствии с запланированными работами.  

До 9 апреля планируется посетить населённые пункты ещё семи муниципалитетов: Советского, Слободского, Арбажского, Яранского, Нолинского, Белохолуницкого районов и города Кирова. В ходе проверок будет оцениваться уровень информированности населения, готовность плавсредств, готовность к приёму и размещению населения в пунктах временного размещения, решение вопросов обеспечения продуктами питания, предметами первой необходимости и медикаментами, уборки территорий от мусора. Добавим, что подготовка к половодью включает в себя контроль ситуации с понтонными мостами. На сегодняшний день, в связи с половодьем прекращено сообщение по девяти мостам в восьми муниципальных образованиях Кировской области.

СЕРГЕЙ ПЛЕТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За исключением тех трех мостов, в Даровском и в Зуевском районе с прошлого года мосты не восстановлены, их восстановят после прохождения ледохода. Еще появилось шесть мостов, которые разбираются. Например, в Советском районе. Т.к он низководный, деревянный и уровень воды подходил к критической отметке».

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