В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью. Мониторинг в рамках рабочей поездки специалистов в Котельничский район показала, что подготовка муниципальных образований идёт в соответствии с запланированными работами.До 9 апреля планируется посетить населённые пункты ещё семи муниципалитетов: Советского, Слободского, Арбажского, Яранского, Нолинского, Белохолуницкого районов и города Кирова. В ходе проверок будет оцениваться уровень информированности населения, готовность плавсредств, готовность к приёму и размещению населения в пунктах временного размещения, решение вопросов обеспечения продуктами питания, предметами первой необходимости и медикаментами, уборки территорий от мусора. Добавим, что подготовка к половодью включает в себя контроль ситуации с понтонными мостами. На сегодняшний день, в связи с половодьем прекращено сообщение по девяти мостам в восьми муниципальных образованиях Кировской области.