В Кировской области будут приводить в порядок водоемы. Так в Белой Холунице укрепят берег водохранилища, а в Нижнеивкино должны провести реконструкцию гидроузла.
Белохолуницкое водохранилище было создано еще в 18-м веке. В середине 20-го на пруду деревянную плотину заменили на железобетонную, а в 2004-м провели реконструкцию объекта. Все бы хорошо, но вода начала размывать берега. Их нужно укреплять. Эту инициативу поддержало министерство охраны окружающей среды. Соответствующее обращение направлено председателю правительства России. Работы должны начаться уже в следующем году. Их стоимость составит порядка 50-ти миллионов рублей.
АЛЕКСАНДР ТЕТЕНЬКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА:
«Примерно 381 метр будут проведены работы по берегоукреплению, которое позволит в будущем минимизировать. Разрушающее воздействие вод. Это будет плюсом, как инфраструктуре города Белая Холуница, так и жилым домам, которые расположены в непосредственной близости к пруду».
Эта дамба в Нижнеивкино такого насыщенного прошлого не имеет. История плотины начинается с 92-го года. В 99-м река частично разрушила сооружение, но его потом восстановили. Эта территория - одно из любимых мест отдыха, как жителей Нижнеивкино, так и приезжих. Сегодня дамбе снова необходима реконструкция.
АНАТОЛИЙ СЫРЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА САНАТОРИЯ:
«Планируется выполнить ремонт разводной плиты, под ней образовались полости, которые необходимо заполнить бетоном. С верхней части бетонной плиты придется выполнить ремонт бетонного покрытия и водонаправляющих отбойников».
Река Ивкина должна быть отведена на время работ. Будет создан специальный канал, по которому вода обойдет место строительства. Стоимость реконструкции гидроузла составит более десяти миллионов рублей.
ОЛЬГА ШИНДОРИКОВА, ГЛАВА НИЖНЕИВКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Работы будут проходить в течении двух лет. Начнутся они летом. Закончатся следующим летом до 1го октября».
В Кировской области гидроузлы будут реконструироваться так же в Кильмезском и Яранском районах. Работы должны начаться в следующем году.
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