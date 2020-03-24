Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.Она установлена с 1 января 2020 года семьям, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. В Кировской области за расчет берется 10 тысяч 330 рублей, то есть размер ежемесячной денежной выплаты составит 5 230 рублей 50 копеек. Если в семье несколько детей от 3 до 7 лет, пособие назначено на каждого. При этом остальные региональные выплаты будут сохранены в полном объеме. До 1 апреля Правительство России утвердит требования, порядок и условия предоставления выплаты. Затем в регионах примут необходимые законодательные акты. И с июля семьи смогут подать заявление на получение выплаты. Это можно будет сделать через единый портал госуслуг , органы соцзащиты населения или МФЦ. Напомним, сейчас в Кировской области за счет средств областного и федерального бюджетов семьям с детьми предоставляются 29 мер поддержки. Правительство региона уделяет особое внимание демографической ситуации. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора Игоря Васильева.