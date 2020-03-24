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24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Вчера, 12:04
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Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет


Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Она установлена с 1 января 2020 года семьям, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. В Кировской области за расчет берется 10 тысяч 330 рублей, то есть размер ежемесячной денежной выплаты составит 5 230 рублей 50 копеек. Если в семье несколько детей от 3 до 7 лет, пособие назначено на каждого. При этом остальные региональные выплаты будут сохранены в полном объеме. До 1 апреля Правительство России утвердит требования, порядок и условия предоставления выплаты. Затем в регионах примут необходимые законодательные акты. И с июля семьи смогут подать заявление на получение выплаты. Это можно будет сделать через единый портал госуслуг , органы соцзащиты населения или МФЦ. Напомним, сейчас в Кировской области за счет средств областного и федерального бюджетов семьям с детьми предоставляются 29 мер поддержки. Правительство региона уделяет особое внимание демографической ситуации. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора Игоря Васильева.

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