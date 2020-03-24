О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта

В Кирове на Динамовском проезде, 18 начались восстановительные работы. Напомним, на прошлой неделе обрушилась стена над одной из квартир. Здание является объектом культурного наследия, и такие дома исключены программы капремонта.Ситуация с обрушением находится на контроле администрации Кирова и МУП "ЦКС". На месте ЧП уже убрали опасные части конструкции. Решается вопрос о восстановлении кирпичной кладки. Сейчас идет укрепление фасада дома со стороны подъезда. Осмотр здания провели и специалисты регионального Управления охраны объектов культурного наследия. Палаты вятской духовной консистории изначально занимали в два раза меньше места, чем сейчас. Затем появились боковые пристройки и третий этаж. После революции 17-го года здесь размещались исполком горсовета, военный комиссариат и техникум. После здание приспособили под жильё.Дом воеводского секретаря Аверкия Перминова на Спасской, 10-а также был построен в середине 18 века. Впоследствии здесь жили губернаторы, после размещались классы мужской гимназии, полицейская часть, сборный пункт и телефонная станция. В 1904-м дом фактически спасли от разрушения. В ходе осмотра выяснилось, что если не укрепить стены, то здание просто может развалиться. Спустя век этот памятник архитектуры снова в плачевном состоянии. Еще одно здание на Казанской, 79 - бывшие торговые лавки и магазин Анны Бальхозиной, построенные в 70-х годах 19 века. Фасад, выходящий на улицу, привели в порядок, а со двора снова неприглядная картина - вылетевшие кирпичи, покореженная кровля. Кроме возвращения в программу капремонта, специалисты видят еще один вариант для тех объектов культурного наследия, которые признаны аварийными.Добавим, что работы в таких зданиях могут выполнять только специализированные организации. Подобных многоквартирных домов на момент исключения их из программы капремонта в 2015-м году было 50.