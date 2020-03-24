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24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта

О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта

Вчера, 12:06
290
Валентина Палкина
О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта


В Кирове на Динамовском проезде, 18 начались восстановительные работы. Напомним, на прошлой неделе обрушилась стена над одной из квартир. Здание является объектом культурного наследия, и такие дома исключены программы капремонта.

Ситуация с обрушением находится на контроле администрации Кирова и МУП "ЦКС". На месте ЧП уже убрали опасные части конструкции. Решается вопрос о восстановлении кирпичной кладки. Сейчас идет укрепление фасада дома со стороны подъезда. Осмотр здания провели и специалисты регионального Управления охраны объектов культурного наследия. Палаты вятской духовной консистории изначально занимали в два раза меньше места, чем сейчас. Затем появились боковые пристройки и третий этаж. После революции 17-го года здесь размещались исполком горсовета, военный комиссариат и техникум. После здание приспособили под жильё.

МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Фонд капремонта формировал перечень организаций, которые могут этим заниматься. И нижегородские реставраторы, и реставраторы из Чувашии, есть перечень организаций, которые работают в Кировской области, если бы была возможность проводить работы по сохранению данных зданий по программе капремонта, это было бы, безусловно, хорошо для объекта и для жильцов, естественно».

Дом воеводского секретаря Аверкия Перминова на Спасской, 10-а также был построен в середине 18 века. Впоследствии здесь жили губернаторы, после размещались классы мужской гимназии, полицейская часть, сборный пункт и телефонная станция. В 1904-м дом фактически спасли от разрушения. В ходе осмотра выяснилось, что если не укрепить стены, то здание просто может развалиться. Спустя век этот памятник архитектуры снова в плачевном состоянии. Еще одно здание на Казанской, 79 - бывшие торговые лавки и магазин Анны Бальхозиной, построенные в 70-х годах 19 века. Фасад, выходящий на улицу, привели в порядок, а со двора снова неприглядная картина - вылетевшие кирпичи, покореженная кровля. Кроме возвращения в программу капремонта, специалисты видят еще один вариант для тех объектов культурного наследия, которые признаны аварийными.

МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если их расселить, можно в дальнейшем приватизировать, и новый собственник, который использовал бы его для своих нужд, смог бы провести работы по его сохранению за собственный счет».

Добавим, что работы в таких зданиях могут выполнять только специализированные организации. Подобных многоквартирных домов на момент исключения их из программы капремонта в 2015-м году было 50.

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