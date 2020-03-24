Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ

Кировские волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья. Объявления регулярно появляются на домах и заборах.
- Можно мы закрасим?
- Давайте, красьте.
Сегодня им не страшен ни ветер, ни снег. Вооружившись баллончиком с краской, они выискивают объявления, номера телефонов, адреса сайтов, которые "торговцы смертью" оставляют на стенах домов и заборах. По словам активистов движения "Стопнаркотик", за последние несколько месяцев они уже закрасили более полутора тысяч подобных призывов.
АНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Закрашивать, конечно, желательно в цвет, но не всегда это получается и не всегда краска того цвета берет эту надпись. Значит если надпись черного цвета, то контуры надписи все равно будут видны и придется закрашивать краской черного цвета».
Всего несколько секунд и надпись на стене исчезнет. Таким способом ребята из организации "Стопнаркотик" пытаются бороться с распространением запрещенных веществ. Интернет-ссылки с адресами продажи наркотических средств и телефоны, предлагающие "непыльную работу" встречаются практически в каждом дворе.
МАРАТ КУВАТОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«УМВД и мы общественный совет в частности делаем все для того, чтобы эту борьбу вести жёстко. Мы сегодня со студентами прибыли сюда, чтобы хотя бы закрасить то, что пишется ночью - они все призывают употреблять наркотики. Поэтому эта борьба важнейшая для нас, чтобы молодежь жила».
Подобные надписи рассчитаны на подростков. Часто они не только провоцируют на покупку наркотиков, но и предлагают заработать легкие деньги.
ВИКТОРИЯ ЧЕПИЛА, СТАРШИЙ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УКОН УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Целью проведения таких рейдов - является выявление и обезличивание надписей, несущих противоправную информацию. За нанесение таких надписей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность».
Стереть надписи можно самостоятельно, либо обратиться в свою управляющую компанию, также можно написать в группу "Стопнаркотик" или позвонить по номеру телефона доверия УМВД - 58-83-68.
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