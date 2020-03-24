Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ

Кировские волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья. Объявления регулярно появляются на домах и заборах.Сегодня им не страшен ни ветер, ни снег. Вооружившись баллончиком с краской, они выискивают объявления, номера телефонов, адреса сайтов, которые "торговцы смертью" оставляют на стенах домов и заборах. По словам активистов движения "Стопнаркотик", за последние несколько месяцев они уже закрасили более полутора тысяч подобных призывов.Всего несколько секунд и надпись на стене исчезнет. Таким способом ребята из организации "Стопнаркотик" пытаются бороться с распространением запрещенных веществ. Интернет-ссылки с адресами продажи наркотических средств и телефоны, предлагающие "непыльную работу" встречаются практически в каждом дворе.Подобные надписи рассчитаны на подростков. Часто они не только провоцируют на покупку наркотиков, но и предлагают заработать легкие деньги.Стереть надписи можно самостоятельно, либо обратиться в свою управляющую компанию, также можно написать в группу "Стопнаркотик" или позвонить по номеру телефона доверия УМВД - 58-83-68.