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24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ

Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ

Вчера, 17:56
157
Карина Алоян
Кировские волонтеры


Кировские волонтеры общественного движения "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркозелья. Объявления регулярно появляются на домах и заборах.

- Можно мы закрасим?
- Давайте, красьте.

Сегодня им не страшен ни ветер, ни снег. Вооружившись баллончиком с краской, они выискивают объявления, номера телефонов, адреса сайтов, которые "торговцы смертью" оставляют на стенах домов и заборах. По словам активистов движения "Стопнаркотик", за последние несколько месяцев  они уже закрасили более полутора тысяч подобных призывов.

АНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Закрашивать, конечно, желательно в цвет, но не всегда это получается и не всегда краска того цвета берет эту надпись. Значит если надпись черного цвета, то контуры надписи все равно будут видны и придется закрашивать краской черного цвета».

Всего несколько секунд и надпись на стене исчезнет. Таким способом ребята из организации "Стопнаркотик" пытаются бороться с распространением запрещенных веществ. Интернет-ссылки с адресами продажи наркотических средств и телефоны, предлагающие "непыльную работу" встречаются практически в каждом дворе.

МАРАТ КУВАТОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«УМВД  и мы общественный совет в частности делаем все для того, чтобы эту борьбу вести жёстко.  Мы сегодня со студентами прибыли сюда, чтобы хотя бы закрасить то, что пишется ночью - они все призывают употреблять наркотики. Поэтому эта борьба важнейшая для нас, чтобы молодежь жила».

Подобные надписи рассчитаны на подростков. Часто они не только провоцируют на покупку наркотиков, но и предлагают заработать легкие деньги.

ВИКТОРИЯ ЧЕПИЛА, СТАРШИЙ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УКОН УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Целью проведения таких рейдов - является выявление и обезличивание надписей, несущих противоправную информацию. За нанесение таких надписей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность».

Стереть надписи можно самостоятельно, либо обратиться в свою управляющую компанию, также можно написать в группу "Стопнаркотик" или позвонить по номеру телефона доверия УМВД - 58-83-68.

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