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25 мар 12:07 В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом 2019 года 25 мар 10:56 В Конституцию предложено внести поправки по бережному отношению к животным 25 мар 10:53 В правительстве рассказали о планах ремонта дорог в Кировской области в 2020 году 24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта
В Конституцию предложено внести поправки по бережному отношению к животным

В Конституцию предложено внести поправки по бережному отношению к животным

Сегодня, 10:56
109
Александра Гуляева
В Конституцию предложено внести поправки по бережному отношению к животным


В Конституцию России предложено внести поправки о сохранении уникального природного и биологического многообразия страны и формирования ответственного отношения к животным. Что думают об этом кировские эксперты?

Волонтёра Ольгу собаки встречают приветственным лаем, как могли бы встречать хозяев, если бы у псов был дом. В пункте передержки сейчас живут чуть более 150 собак.

ОЛЬГА ШАЛЫГИНА, ВОЛОНТЁР:
«Это собаки, которые получили травмы на трассах, на железнодорожных переездах, это собаки, которые попадают к нам из отлова, это собаки, которые будучи бездомными оказываются больными и не могут сами существовать в таких условиях».

В приюте животные получают медицинскую помощь и еду. По выходным их выгуливают волонтёры и просто неравнодушные, многие приходят с детьми. Часто после таких прогулок собаки обретают дом - в прошлом году пристроили 77 животных. Но собаки могли бы не оказаться на улице, если бы люди помнили, что они в ответе за тех, кого приручили. Обязанность ответственно относится к животным предложено прописать в Конституции.

ОЛЬГА ШАЛЫГИНА, ВОЛОНТЁР:
«Я считаю, что поправки в Конституцию, которые касаются ответственного обращения с животными, крайне актуальны и необходимы на данный момент. Если в основном законе будет это прописано, то общество будет обязано формировать ответственное обращение с животными, что мне кажется, скажется потом не только на отношении к животным, но и окружающей среде в целом».

В статью 114 Конституции предлагают внести поправки о формировании в обществе ответственного отношения к животным, а также о сохранении уникального природного и биологического многообразия страны. До сих пор тема животных в главном законе страны не поднималась.

КОНСТАНТИН ОКУЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ":
«Я думаю, что здесь затронуты и дикие животные. Потому что хоть у нас и есть федеральные законы, которые нам поясняют, как мы должны взаимодействовать, я думаю, что этого недостаточно».

Всего было подготовлено более 400 поправок. 14 марта Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправке к Конституции РФ.

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