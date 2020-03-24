В Конституцию предложено внести поправки по бережному отношению к животным

В Конституцию России предложено внести поправки о сохранении уникального природного и биологического многообразия страны и формирования ответственного отношения к животным. Что думают об этом кировские эксперты?
Волонтёра Ольгу собаки встречают приветственным лаем, как могли бы встречать хозяев, если бы у псов был дом. В пункте передержки сейчас живут чуть более 150 собак.
ОЛЬГА ШАЛЫГИНА, ВОЛОНТЁР:
«Это собаки, которые получили травмы на трассах, на железнодорожных переездах, это собаки, которые попадают к нам из отлова, это собаки, которые будучи бездомными оказываются больными и не могут сами существовать в таких условиях».
В приюте животные получают медицинскую помощь и еду. По выходным их выгуливают волонтёры и просто неравнодушные, многие приходят с детьми. Часто после таких прогулок собаки обретают дом - в прошлом году пристроили 77 животных. Но собаки могли бы не оказаться на улице, если бы люди помнили, что они в ответе за тех, кого приручили. Обязанность ответственно относится к животным предложено прописать в Конституции.
ОЛЬГА ШАЛЫГИНА, ВОЛОНТЁР:
«Я считаю, что поправки в Конституцию, которые касаются ответственного обращения с животными, крайне актуальны и необходимы на данный момент. Если в основном законе будет это прописано, то общество будет обязано формировать ответственное обращение с животными, что мне кажется, скажется потом не только на отношении к животным, но и окружающей среде в целом».
В статью 114 Конституции предлагают внести поправки о формировании в обществе ответственного отношения к животным, а также о сохранении уникального природного и биологического многообразия страны. До сих пор тема животных в главном законе страны не поднималась.
КОНСТАНТИН ОКУЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ":
«Я думаю, что здесь затронуты и дикие животные. Потому что хоть у нас и есть федеральные законы, которые нам поясняют, как мы должны взаимодействовать, я думаю, что этого недостаточно».
Всего было подготовлено более 400 поправок. 14 марта Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправке к Конституции РФ.
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6