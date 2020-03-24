В Конституцию предложено внести поправки по бережному отношению к животным

В Конституцию России предложено внести поправки о сохранении уникального природного и биологического многообразия страны и формирования ответственного отношения к животным. Что думают об этом кировские эксперты?Волонтёра Ольгу собаки встречают приветственным лаем, как могли бы встречать хозяев, если бы у псов был дом. В пункте передержки сейчас живут чуть более 150 собак.В приюте животные получают медицинскую помощь и еду. По выходным их выгуливают волонтёры и просто неравнодушные, многие приходят с детьми. Часто после таких прогулок собаки обретают дом - в прошлом году пристроили 77 животных. Но собаки могли бы не оказаться на улице, если бы люди помнили, что они в ответе за тех, кого приручили. Обязанность ответственно относится к животным предложено прописать в Конституции.В статью 114 Конституции предлагают внести поправки о формировании в обществе ответственного отношения к животным, а также о сохранении уникального природного и биологического многообразия страны. До сих пор тема животных в главном законе страны не поднималась.Всего было подготовлено более 400 поправок. 14 марта Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправке к Конституции РФ.