У любителей метеорологии наступило наилучшее время для наблюдения за Венерой - невероятно яркой звездой, что сияет по вечерам над западной частью горизонта.Это вторая по удалённости от Солнца планета и третий по яркости объект на небе Земли после Солнца и Луны.Сегодня ночью Венера достигла вечерней элонгации. Планета удалилась от Солнца на максимальное угловое расстояние. В этот период планета располагается высоко над горизонтом, имеет большую яркость и продолжительное время видимости. При этом блеск планеты сейчас в 16 раз ярче Сириуса — самой яркой звезды ночного неба! В бинокль или телескоп можно различить фазу Венеры. Сейчас диск планеты освещён примерно наполовину. В конце весны он станет узким, как серп. Венера будет видна до конца мая.