Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции

Сегодня депутаты Кировской городской думы собрались на очередное заседание. Оно прошло в режиме онлайн-трансляции.
Решением народных избранников Дмитрий Осипов назначен заместителем главы администрации, отвечающим за городское хозяйство. До этого в должности исполняющего обязанности замглавы департамента он курировал сферу муниципальной собственности. В повестке дня значился и вопрос о новой дате проведения конкурса на пост сити-менеджера. Напомним, что 16 марта из-за отсутствия кворума членов специальной комиссии он не состоялся. Теперь комиссия должна будет сделать свой выбор 27 апреля. Напомним, что собеседование предстоит пройти троим кандидатам. Это Альберт Бикалюк, Вячеслав Симаков и Дмитрий Осипов. Вместе с тем, от некоторых депутатов поступило предложение узнать мнение горожан о возвращении к прямым выборам главы администрации.
АЛЕКСЕЙ ИВШИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ АППАРАТА ГЛАВЫ Г. КИРОВА И КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«У нас конкурс не первый и по данному положению ни одно принято решение о выборе главы администрации. Ни прокуратурой, ни кем ни жалоб не подавалось, не опротестовывалось. Считаю, что нарушений ни областного, ни федерального законодательства нашего устава не существует».
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