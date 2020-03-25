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26 марта 00:43
25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство 25 мар 17:59 Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции 25 мар 17:58 Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста 25 мар 17:57 Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии
Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции

Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции

Вчера, 17:59
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Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции


Сегодня депутаты Кировской городской думы собрались на очередное заседание. Оно прошло в режиме онлайн-трансляции.

Решением народных избранников Дмитрий Осипов назначен заместителем главы администрации, отвечающим за городское хозяйство. До этого в должности исполняющего обязанности замглавы департамента он курировал сферу муниципальной собственности. В повестке дня значился и вопрос о новой дате проведения конкурса на пост сити-менеджера. Напомним, что 16 марта из-за отсутствия кворума членов специальной комиссии он не состоялся. Теперь комиссия должна будет сделать свой выбор 27 апреля. Напомним, что собеседование предстоит пройти троим кандидатам. Это Альберт Бикалюк, Вячеслав Симаков и Дмитрий Осипов. Вместе с тем, от некоторых депутатов поступило предложение узнать мнение горожан о возвращении к прямым выборам главы администрации.

АЛЕКСЕЙ ИВШИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ АППАРАТА ГЛАВЫ Г. КИРОВА И КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«У нас конкурс не первый и по данному положению ни одно принято решение о выборе главы администрации. Ни прокуратурой, ни кем ни жалоб не подавалось, не опротестовывалось. Считаю, что нарушений ни областного, ни федерального законодательства нашего устава не существует».

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