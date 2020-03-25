Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции

Сегодня депутаты Кировской городской думы собрались на очередное заседание. Оно прошло в режиме онлайн-трансляции.Решением народных избранников Дмитрий Осипов назначен заместителем главы администрации, отвечающим за городское хозяйство. До этого в должности исполняющего обязанности замглавы департамента он курировал сферу муниципальной собственности. В повестке дня значился и вопрос о новой дате проведения конкурса на пост сити-менеджера. Напомним, что 16 марта из-за отсутствия кворума членов специальной комиссии он не состоялся. Теперь комиссия должна будет сделать свой выбор 27 апреля. Напомним, что собеседование предстоит пройти троим кандидатам. Это Альберт Бикалюк, Вячеслав Симаков и Дмитрий Осипов. Вместе с тем, от некоторых депутатов поступило предложение узнать мнение горожан о возвращении к прямым выборам главы администрации.