Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство". Участники рассказывают о жизни школы в годы Великой Отечественной войны через судьбы учителей и учеников.Свою работу студенты Кировского педколледжа построили на архивных документах 40-х годов. Обнаружили их случайно, во время ремонта крыши здания, в котором раньше размещалась 20-я школа. Это и тетради, и письменная работа по алгебре от 21 мая 1942-го года, и список учащихся с 1-го по 10-й классы последнего предвоенного учебного года.Сохранились журнал явки сотрудников, список работающих на лесозаготовках, карикатуры на фашистов, нарисованные школьниками в 41-м году, обязательства учителей и учащихся, среди которых -Краеведческий конкурс "В сражении за детство" посвящен 75-летию Великой Победы и призван отразить трагедию войны через судьбы детей и учителей Кировской области. Работы участников положат начало формированию видеоархива к обновляемой экспозиции "Учитель. Война. Память" Музея истории народного образования.Работы, присылаемые на конкурс - это видеоинтервью, презентации экспонатов школьных музеев и семейных реликвий, связанных со школьной жизнью в годы Великой Отечественной войны. Результаты будут объявлены 1 июня - в День защиты детей.