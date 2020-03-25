Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство". Участники рассказывают о жизни школы в годы Великой Отечественной войны через судьбы учителей и учеников.
Свою работу студенты Кировского педколледжа построили на архивных документах 40-х годов. Обнаружили их случайно, во время ремонта крыши здания, в котором раньше размещалась 20-я школа. Это и тетради, и письменная работа по алгебре от 21 мая 1942-го года, и список учащихся с 1-го по 10-й классы последнего предвоенного учебного года.
ОЛЬГА КЛЕПИНИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Так, в одном из классов мы можем увидеть фамилию Лаптевой Ольги Георгиевны, она училась в этой школе и два ее старших брата, все трое погибли, в этом списке можно видеть, что в 41-й год Ольга выбывает на курсы медсестер».
Сохранились журнал явки сотрудников, список работающих на лесозаготовках, карикатуры на фашистов, нарисованные школьниками в 41-м году, обязательства учителей и учащихся, среди которых -
ОЛЬГА КЛЕПИНИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Организовать помощь детям фронтовиков в снабжении учебниками, одеждой и обувью».
Краеведческий конкурс "В сражении за детство" посвящен 75-летию Великой Победы и призван отразить трагедию войны через судьбы детей и учителей Кировской области. Работы участников положат начало формированию видеоархива к обновляемой экспозиции "Учитель. Война. Память" Музея истории народного образования.
СВЕТЛАНА БУШМЕЛЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хотелось, чтобы дети, которые работают над номинациями этого конкурса, прониклись и прикоснулись к тому, что мы в этой экспозиции в нашем музее хотим сохранить, и хотим, чтобы этот мир не ушел вместе с теми людьми, которые жили в тот период».
Работы, присылаемые на конкурс - это видеоинтервью, презентации экспонатов школьных музеев и семейных реликвий, связанных со школьной жизнью в годы Великой Отечественной войны. Результаты будут объявлены 1 июня - в День защиты детей.
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