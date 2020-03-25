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25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство 25 мар 17:59 Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции 25 мар 17:58 Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста 25 мар 17:57 Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии
Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство"

Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство"

Вчера, 18:04
199
Валентина Палкина
Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс


Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство". Участники рассказывают о жизни школы в годы Великой Отечественной войны через судьбы учителей и учеников.

Свою работу студенты Кировского педколледжа построили на архивных документах 40-х годов. Обнаружили их случайно, во время ремонта крыши здания, в котором раньше размещалась 20-я школа. Это и тетради, и письменная работа по алгебре от 21 мая 1942-го года, и список учащихся с 1-го по 10-й классы последнего предвоенного учебного года.

ОЛЬГА КЛЕПИНИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Так, в одном из классов мы можем увидеть фамилию Лаптевой Ольги Георгиевны, она училась в этой школе и два ее старших брата, все трое погибли, в этом списке можно видеть, что в 41-й год Ольга выбывает на курсы медсестер».

Сохранились журнал явки сотрудников, список работающих на лесозаготовках, карикатуры на фашистов, нарисованные школьниками в 41-м году, обязательства учителей и учащихся, среди которых -

ОЛЬГА КЛЕПИНИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Организовать помощь детям фронтовиков в снабжении учебниками, одеждой и обувью».

Краеведческий конкурс "В сражении за детство" посвящен 75-летию Великой Победы и призван отразить трагедию войны через судьбы детей и учителей Кировской области. Работы участников положат начало формированию видеоархива к обновляемой экспозиции "Учитель. Война. Память" Музея истории народного образования.

СВЕТЛАНА БУШМЕЛЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хотелось, чтобы дети, которые работают над номинациями этого конкурса, прониклись и прикоснулись к тому, что мы в этой экспозиции в нашем музее хотим сохранить, и хотим, чтобы этот мир не ушел вместе с теми людьми, которые жили в тот период».

Работы, присылаемые на конкурс - это видеоинтервью, презентации экспонатов школьных музеев и семейных реликвий, связанных со школьной жизнью в годы Великой Отечественной войны. Результаты будут объявлены 1 июня - в День защиты детей.

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