Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Из-за пандемии коронавируса правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.
Кроме закрытия увеселительных и развлекательных заведений, также рекомендовано запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Контролировать распоряжение будет Роспотребнадзор и региональные органы власти.
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