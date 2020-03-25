Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Из-за пандемии коронавируса правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.Кроме закрытия увеселительных и развлекательных заведений, также рекомендовано запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Контролировать распоряжение будет Роспотребнадзор и региональные органы власти.