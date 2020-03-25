Похолодание существенно замедлило рост уровня воды в Вятке и малых реках. Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки.
За сутки в районе Вятских Полян уровень воды вырос на 10 сантиметров и достиг отметки 532 сантиметра от нулевого поста. И это абсолютный максимум за последние 10 лет. Тем временем в администрации Кирова провели штабную тренировку всех спасательных служб. В прибрежных микрорайонах города уже подготовлены пункты временного размещения граждан и более 7 тысяч метров наплавных тротуаров.
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