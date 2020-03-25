В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги". Это система позволяет получить любые государственные выплаты прямо на банковскую карту. Первом шагом стал сервис "Умный проезд".
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С января 2020-го в нашем городе проходило тестирование электронного сервиса "Умный проезд", который позволит кировчанам оплачивать льготный проезд банковскими картами. Тестирование прошло успешно и уже в этом месяце его запустили в эксплуатацию».
Надежда Юрьевна относится к категории льготников. Несколько дней назад пенсионерка стала пользователем сервиса "Умный проезд".
НАДЕЖДА НИКИФОРОВА, ПЕНСИОНЕРКА:
«Для того, чтобы начать пользоваться ходила в МФЦ. Написала заявление на той неделе и уже пользуюсь, все нормально».
Раньше, чтобы оформить льготный проездной Надежде Юрьевне нужно было приложить немало усилий. Сначала получить в МФЦ справку о праве на льготу, затем отнести ее в другое учреждение и получить специальную карту, по которой можно было ездить в общественном транспорте со скидкой. Сегодня все изменилось - заходя в автобус достаточно иметь при себе банковскую карту платежной системы "Мир".
- Приложила карточку и все, билет готов. А по куар-коду мне поможет соседка посмотреть сколько у меня сняли денежек.
Наведя смартфон на куар-код, напечатанный на билете видно, что сумма списания составила 21 рубль. То есть льгота была применена автоматически. Такая услуга стала возможна благодаря платформе "Умные услуги", разработанной в нашем регионе еще в прошлом году. Сервис позволяет в течение одной, двух секунд передать в банк информацию о том, что человек является льготником и высчитать размер этой льготы.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы встроились в существующий эквайринг банка, который обеспечивает безналичные платежи. Только в Кирове за месяц происходит около 2 млн поездок по банковской карте и все эти транзакции сервис будет проверять. Сервис работает стабильно, быстро и уже прошел испытание на высокую нагруженность».
Разработкой "Умного проезда" занимались специалисты Кировской области и это лишь начало пути - в дальнейшем сфера применения умных услуг будет расширена. Задача - создать условия, при которых любые госвыплаты будут осуществляться без справок, то есть автоматически.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В дальнейшем такой подход проактивных услуг мы планируем распространить ко всем услугам, когда причитаются какие-либо выплаты. Например, родился ребенок, второй, третий, полагается выплата. Зачем собирать справки - все сведения об этом уже есть. Вот в этом и заключается наш подход - когда услуги действительно проактивны».
По словам губернатора банки уже высоко оценили новую систему. Это значит, что цифровой опыт Кировской области возможно скоро подхватят и другие регионы России.
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