В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги". Это система позволяет получить любые государственные выплаты прямо на банковскую карту. Первом шагом стал сервис "Умный проезд".Надежда Юрьевна относится к категории льготников. Несколько дней назад пенсионерка стала пользователем сервиса "Умный проезд".Раньше, чтобы оформить льготный проездной Надежде Юрьевне нужно было приложить немало усилий. Сначала получить в МФЦ справку о праве на льготу, затем отнести ее в другое учреждение и получить специальную карту, по которой можно было ездить в общественном транспорте со скидкой. Сегодня все изменилось - заходя в автобус достаточно иметь при себе банковскую карту платежной системы "Мир".Наведя смартфон на куар-код, напечатанный на билете видно, что сумма списания составила 21 рубль. То есть льгота была применена автоматически. Такая услуга стала возможна благодаря платформе "Умные услуги", разработанной в нашем регионе еще в прошлом году. Сервис позволяет в течение одной, двух секунд передать в банк информацию о том, что человек является льготником и высчитать размер этой льготы.Разработкой "Умного проезда" занимались специалисты Кировской области и это лишь начало пути - в дальнейшем сфера применения умных услуг будет расширена. Задача - создать условия, при которых любые госвыплаты будут осуществляться без справок, то есть автоматически.По словам губернатора банки уже высоко оценили новую систему. Это значит, что цифровой опыт Кировской области возможно скоро подхватят и другие регионы России.