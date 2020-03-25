С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Властям регионов поручено приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и других аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых заведений.
Кроме того, поручено ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлять контроль за соблюдением указанных ограничений.
– Прошу всех жителей Кировской области отнестись с пониманием к этим временным вынужденным мерам, – подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев. – Это делается, в первую очередь, для того, чтобы эпидемия коронавируса в нашей стране пошла на спад. Благодаря принятым решениям мы сможем предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6