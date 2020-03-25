С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.Властям регионов поручено приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и других аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых заведений.Кроме того, поручено ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлять контроль за соблюдением указанных ограничений., – подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев. –