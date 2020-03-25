Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России нерабочих дней.

25 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Текст Указа:
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Настоящий Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.
4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.
5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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