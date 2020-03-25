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26 мар 08:48 С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для эвакуации россиян. 26 мар 08:39 В Кировской области разработают меры поддержки предпринимателей в условиях карантина. 26 мар 08:20 Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России нерабочих дней. 25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство
Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России нерабочих дней.

Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России нерабочих дней.

Сегодня, 08:20
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Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России нерабочих дней.

25 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

Текст Указа:

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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