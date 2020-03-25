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26 мар 08:48 С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для эвакуации россиян. 26 мар 08:39 В Кировской области разработают меры поддержки предпринимателей в условиях карантина. 26 мар 08:20 Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России нерабочих дней. 25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство
С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для эвакуации россиян.

С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для эвакуации россиян.

Сегодня, 08:48
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С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для эвакуации россиян.

С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для эвакуации россиян.
Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами.

Исключение составят чартерные рейсы для вывоза россиян. Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года.

"Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации", - говорится в поручениях.

В Минтранс и МИД РФ до 30 марта будет составлен план вывоза граждан из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний. 

"Минтрансу, МИД России при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия" и иных авиакомпаний", - говорится в перечне поручений по итогам заседания. Срок исполнения - 30 марта 2020 года.

МИД РФ поручено оказать содействие гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения в Россию за счет средств, полученных загранучреждениями МИД России от приносящей доход деятельности.

С 26 марта в аэропортах будет организован досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией. 

"Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции с одновременной выдачей таким гражданам постановления главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию", - говорится в документе.

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