С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для эвакуации россиян.Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами.Исключение составят чартерные рейсы для вывоза россиян. Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года., - говорится в поручениях.В Минтранс и МИД РФ до 30 марта будет составлен план вывоза граждан из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний.- говорится в перечне поручений по итогам заседания. Срок исполнения - 30 марта 2020 года.МИД РФ поручено оказать содействие гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения в Россию за счет средств, полученных загранучреждениями МИД России от приносящей доход деятельности.С 26 марта в аэропортах будет организован досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией., - говорится в документе.