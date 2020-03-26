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26 марта 17:13
26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:10 О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ 26 мар 12:08 Во избежание распространения коронавируса в Кировской области вводятся ограничительные меры 26 мар 12:06 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса 26 мар 11:02 В Кирове выявлены еще 3 человека с подозрением на коронавирус. 26 мар 10:45 С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы. 26 мар 10:37 С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.
С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.

С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.

Сегодня, 10:37
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С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.

С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов и троллейбусов на маршрутах. По информации перевозчиков и ЦДС г. Кирова, в течение последних 8 дней пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта резко снизился: в среднем по всем маршрутам 25%.

По ходатайству перевозчиков в рамках муниципальных контрактов принято решение уменьшить количество машин на маршрутах, где пассажиропоток сократился наиболее значительно.

Отметим, что сокращение коснется только дневных рейсов, когда число пассажиров минимально. В часы «пик» (с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00) подвижной состав, работающий на маршрутах, будет полностью сохранен. Выпуск транспорта будет сокращен не более, чем на 10%, в соответствии с условиями, предусмотренными муниципальными контрактами.

Увеличение интервалов движения в дневные часы произойдет максимум на 3 - 4 минуты. Измененное расписание будет размещено на сайте ЦДС.

В частности, с 26 марта в будние дни с 9:00 до 17:00 будет уменьшено количество машин на троллейбусных маршрутах: № 1 (на 1 машину), № 3 (1), № 4 (1), № 7 (1), № 14 (1).

В выходные изменений на троллейбусных маршрутах не произойдет, машины будут курсировать по обычному расписанию.

Число машин на автобусных маршрутах в будни с 9:00 до 17:00 уменьшится следующим образом: № 14 (на 1 машину), № 16 (2), № 33 (2), № 46 (2), № 67 (1), № 87 (2), № 47 (2).

В выходные снижение числа рейсов коснется автобусных маршрутов: № 2 (на 1), 
№ 21 (2), № 23 (3), № 39 (1), № 53 (3), № 16 (1), № 30 (2), № 44 (4), № 46 (1), № 47 (2), № 50 (1), № 84 (2), № 87 (2), № 88 (2), № 90 (1).

По окончании каждого рейса ведется дезинфекционная обработка салонов машин – каждой бригаде выдается комплект дезинфицирующих средств. Протираются поручни, стёкла, сиденья.

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