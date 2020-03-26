Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса

Владимир Путин накануне выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса. Так, президент предложил сделать нерабочей всю следующую неделю с сохранением зарплаты.Помимо этого, также предложено ввести каникулы по кредитам для граждан, чьи доходы упали более чем на 30 процентов. Причем предложение действует как для ипотечных, так и для потребительских кредитов. Все социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления справок и хождения по инстанциям.