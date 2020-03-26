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26 марта 17:13
26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:10 О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ 26 мар 12:08 Во избежание распространения коронавируса в Кировской области вводятся ограничительные меры 26 мар 12:06 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса 26 мар 11:02 В Кирове выявлены еще 3 человека с подозрением на коронавирус. 26 мар 10:45 С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы. 26 мар 10:37 С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.
О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ

О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ

Сегодня, 12:10
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О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ


Из-за принимаемых мер ограничительного характера ряд иностранных граждан не может выехать из Кировской области.

Чтобы не получить статус нелегалов, им необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции с заявлением. Срок временного проживания продлят тем, кто прибыл по туристической визе. Им будет выдаваться транзитная виза для выезда из Российской Федерации.  

АЛЕКСЕЙ ГАГАРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УВМ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В отношении всех указанных категорий иностранных граждан не применяются меры административного воздействия, связанные с административным выдворением, депортацией, реадмиссией за нарушение ими миграционного законодательства».



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