О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ

Из-за принимаемых мер ограничительного характера ряд иностранных граждан не может выехать из Кировской области.Чтобы не получить статус нелегалов, им необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции с заявлением. Срок временного проживания продлят тем, кто прибыл по туристической визе. Им будет выдаваться транзитная виза для выезда из Российской Федерации.