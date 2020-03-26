О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ

Из-за принимаемых мер ограничительного характера ряд иностранных граждан не может выехать из Кировской области.
Чтобы не получить статус нелегалов, им необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции с заявлением. Срок временного проживания продлят тем, кто прибыл по туристической визе. Им будет выдаваться транзитная виза для выезда из Российской Федерации.
АЛЕКСЕЙ ГАГАРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УВМ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В отношении всех указанных категорий иностранных граждан не применяются меры административного воздействия, связанные с административным выдворением, депортацией, реадмиссией за нарушение ими миграционного законодательства».
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