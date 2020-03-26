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26 марта 17:13
26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:10 О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ 26 мар 12:08 Во избежание распространения коронавируса в Кировской области вводятся ограничительные меры 26 мар 12:06 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса 26 мар 11:02 В Кирове выявлены еще 3 человека с подозрением на коронавирус. 26 мар 10:45 С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы. 26 мар 10:37 С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.
Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП

Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП

Сегодня, 15:23
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Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП


В Вятской торгово-промышленной палате состоялись выборы нового президента.

Им стал Андрей Усенко. Николай Липатников возглавит Совет ВТПП. Нового президента палаты поздравил губернатор Игорь Васильев. Глава региона выразил уверенность, что руководство ВТПП продолжит курс на развитие бизнес-сообщества в сфере реализации нацпроекта, разработанного во исполнение указов президента России Владимира Путина.

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