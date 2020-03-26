Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП

В Вятской торгово-промышленной палате состоялись выборы нового президента.Им стал Андрей Усенко. Николай Липатников возглавит Совет ВТПП. Нового президента палаты поздравил губернатор Игорь Васильев. Глава региона выразил уверенность, что руководство ВТПП продолжит курс на развитие бизнес-сообщества в сфере реализации нацпроекта, разработанного во исполнение указов президента России Владимира Путина.