В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть. Поэтому принято решение уменьшить число машин на некоторых маршрутах.Изменение коснется только дневных рейсов - интервалы движения увеличатся на 3-4 минуты. В часы «пик» количество машин сохранено. Сокращения затронут и пригородные рейсы. Так, по 12 апреля автобус №102 "Слободской - Киров" ходит по воскресному расписанию. Некоторые маршруты и вовсе отменены, например, из Слободского до Бобино.