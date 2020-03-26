В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть. Поэтому принято решение уменьшить число машин на некоторых маршрутах.
Изменение коснется только дневных рейсов - интервалы движения увеличатся на 3-4 минуты. В часы «пик» количество машин сохранено. Сокращения затронут и пригородные рейсы. Так, по 12 апреля автобус №102 "Слободской - Киров" ходит по воскресному расписанию. Некоторые маршруты и вовсе отменены, например, из Слободского до Бобино.
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